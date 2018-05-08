Закон о патриотическом воспитании Госдума рассмотрит осенью

ВЫПУСК

Внесённый в Государственную Думу в ноябре 2017 года законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» будет изучен правительственной комиссией и после необходимых согласований рассмотрен депутатами в первом чтении в осеннюю сессию.

Патриотизму дадут определение

Напомним, документ, инициированный группой депутатов всех фракций Госдумы, определяет полномочия органов власти в сфере патриотического воспитания, а также разъясняет понятия «патриотизм» и «Отечество».

Согласно тексту законопроекта, патриотизм — это «нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России , своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества».

В свою очередь, «Отечество» — это «Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей, страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации».

«Закон очень нужен стране, — убеждён заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный , принявший участие в обсуждении документа в пресс-центре «Парламентской гаезеты» 8 мая. — Сейчас вместе с Правительством будет создана рабочая группа, которая доработает все недочёты документа, чтобы они не стали препятствием к его принятию. Речь идёт, в частности, о вопросах финансирования и разграничения полномочий».

Выборный убеждён, что доработанный документ Госдума сможет рассмотреть уже в осеннюю сессию с тем, чтобы закон вступил в силу в январе 2019 года.

Законопроект также выделяет основные направления патриотического воспитания: духовно нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое. Воспитывать патриотов нужно будет за счёт бюджета, а также региональных и местных финансов.

В ряде субъектов уже есть свои законы о патриотическом воспитании. Однако они разнятся как в плане определений, так и в части распределения полномочий между различными органами госвласти в сфере воспитания патриотов.

«Без всякого сомнения, этот закон приоритетный для страны и должен быть принят как можно быстрее, — сказал член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин . — Помимо всего прочего он даст новые возможности для информационных площадок».

Учесть цифровую безопасность

К основным направлениям государственной политики в сфере патриотического воспитания авторы относят поддержку памятников воинской славы, формирование гордости у подрастающего поколения за достижения предыдущих поколений «в области культуры, науки и техники» и активное включение молодёжи в решение социально-экономических задач страны, а также создание центров по развитию гражданско-патриотического воспитания граждан на базе высших учебных заведений.

«Этот закон нужен, чтобы появились соответствующие подпрограммы и стандарты. Мы регулярно проводим тесты по истории Великой Отечественной войны — в последней акции, к примеру, участвовали более 500 тысяч человек, — и судя по результатам испытуемых, видим, что нам ещё есть куда стремиться в плане патриотического воспитания подрастающего поколения», — считает глава Молодёжного парламента при Государственной Думы Мария Воропаева

По её мнению, при рассмотрении документа во втором чтении необходимо будет учесть современные реалии. В частности, элементы цифровой безопасности.

«Сегодня есть серьёзная угроза, что очень многие люди, как за рубежом, так и в самой России в Интернете пытаются подорвать наши национальные основы, пытаются нивелировать подвиг наших отцов и дедов. Такая проблема существует, и, надеюсь, разработчики это учтут, выработают меры защиты против таких действий», — подчеркнула Воропаева.

Справка

Задачи патриотического воспитания

К задачам патриотического воспитания, согласно документу, относятся: формирование у граждан общероссийского национального самосознания, ценностных ориентаций и установок в отношении к личности, обществу, государству.

Также к этим задачам относится привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства — государственного герба РФ, флага и гимна, а также другой символики и исторических святынь Отечества, а также создание условий для усиления патриотической направленности в СМИ информации при освещении событий, явлений и процессов общественной жизни; формирование положительной мотивации граждан к защите Отечества и готовности к военной службе и другие пункты.