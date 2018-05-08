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Австралия выделит $34 млн на сохранение популяции коал
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Австралия выделит $34 млн на сохранение популяции коал 

ТАСС 1 час назад
Австралия представила план по спасению коал, на который страна обещает выделить $34 млн В рамках проекта для создания условий сохранения естественной среды обитания сумчатых власти выделят тысячи гектар. Часть средств будет направлено на научные исследования и борьбу с болезнями коал, включая вызывающий слепоту, бесплодие и смерть животных хламидиоз. В Австралии появится новая больница для ухода за больными и ранеными коалами и будут модернизированы участки автострад, на которых автомобили могут сбить коал. Помимо этого, в стране будет создана горячая линия, которая будет принимать сообщения о пострадавших животных. Об инициативе австралийского правительства сообщает AFP.
По данным Австралийского фонда защиты коал в стране осталось 43 тыс. особей, при том что до заселения страны европейцами в конце 18 века численность популяции составляла, предположительно, более чем 10 млн коал. Исследования показывают, что в Новом Южном Уэльсе популяция животных сократилась на 26% за последние 15-20 лет. На юге Квинсленда только с 1995 по 2009 гг. численность сумчатых уменьшилась на 80% — с 59 тыс. до 11,6 тыс. Государство причисляет коал к уязвимым видам, но в некоторых регионах Австралии они фактически вымерли.
Коалы утрачивают естественную среду обитания из-за вырубки лесов, расширения сельскохозяйственных плантаций, роста городов. Из-за утраты мест обитаний и сокращения пропитания коалы выходят к людям, где они могут стать жертвами нападения собак. Часто на автострадах животных сбивают автомобили.
"Коалы являются национальным достоянием. Нельзя допустить, чтобы у культового национального сумчатого не оказалось будущего", — отметила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклиан.
Материал предоставлен проектом "+1".
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