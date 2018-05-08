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Предприниматели Соколиной горы узнают о увеличении торговых оборотов с помощью соцсетей
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Предприниматели Соколиной горы узнают о увеличении торговых оборотов с помощью соцсетей 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В Бизнес-инкубаторе ВШЭ 14 мая состоится бесплатная лекция о рекламе в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram для новичков в предпринимательстве.
Слушатели из числа начинающих бизнесменов узнают о применении прямой рекламы, нацеленной на различные группы потребителей, услышат о том, как добиться лучшего эффекта при грамотных затратах времени, сил и средств, о способах экономии и о возможности сократить путь к успеху.
Лектором выступит Роман Кумар Виас основатель Qmarketing, который является совладельцем лучшего, согласно оценкам экспертов, проекта 2015 года по уборке помещений Qlean.
Начало 14 мая в 19 часов вечера.
Адрес: улица Кирпичная, дом 33 строение 2.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Фото: предоставлено Бизнес-инкубатором ВШЭ.
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