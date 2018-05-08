Предприниматели Соколиной горы узнают о увеличении торговых оборотов с помощью соцсетей

В Бизнес-инкубаторе ВШЭ 14 мая состоится бесплатная лекция о рекламе в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram для новичков в предпринимательстве.

Слушатели из числа начинающих бизнесменов узнают о применении прямой рекламы, нацеленной на различные группы потребителей, услышат о том, как добиться лучшего эффекта при грамотных затратах времени, сил и средств, о способах экономии и о возможности сократить путь к успеху.

Лектором выступит Роман Кумар Виас основатель Qmarketing, который является совладельцем лучшего, согласно оценкам экспертов, проекта 2015 года по уборке помещений Qlean.

Начало 14 мая в 19 часов вечера.

Адрес: улица Кирпичная, дом 33 строение 2.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Фото: предоставлено Бизнес-инкубатором ВШЭ.