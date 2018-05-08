Ещё
В грядущем учебном году ряды спортивной школы пополнят новые воспитанники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

В грядущем учебном году ряды спортивной школы пополнят новые воспитанники 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Отбор уже прошел в спортивной школе олимпийского резерва «Юность Москвы».
Для обучения плаванию в СШОР отобрали воспитанников. В числе участников отборочных состязаний были 54 девочки и мальчика 2007-2008 годов рождения. Тренеры оценивали ребят по пятибалльной шкале. Ребятам предстояло проплыть брассом, кролем, а также на спине. Более двадцати ребят присоединятся к занятиям СШОР. Как сообщили представители «Юности Москвы», решающее значение при отборе сыграли спортивные результаты последнего этапа состязаний.
Напомним, что воспитанники СШОР «Юность Москвы» постоянно участвуют в российских, городских и международных соревнованиях, регулярно занимая призовые места и завоевывая звания чемпионов.
Фото: m24.ru/Лидия Широнина.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Охрану труда инфекционной больницы Соколиной горы отметили оценкой «хорошо» Соколинцев приглашают на экскурсии и занятия на территориях Мосприроды Предприниматели Соколиной горы узнают о увеличении торговых оборотов с помощью соцсетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово340
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»494
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Келвин Харрис разбился в аварии9
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»38
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение