В грядущем учебном году ряды спортивной школы пополнят новые воспитанники

Отбор уже прошел в спортивной школе олимпийского резерва «Юность Москвы».

Для обучения плаванию в СШОР отобрали воспитанников. В числе участников отборочных состязаний были 54 девочки и мальчика 2007-2008 годов рождения. Тренеры оценивали ребят по пятибалльной шкале. Ребятам предстояло проплыть брассом, кролем, а также на спине. Более двадцати ребят присоединятся к занятиям СШОР. Как сообщили представители «Юности Москвы», решающее значение при отборе сыграли спортивные результаты последнего этапа состязаний.

Напомним, что воспитанники СШОР «Юность Москвы» постоянно участвуют в российских, городских и международных соревнованиях, регулярно занимая призовые места и завоевывая звания чемпионов.