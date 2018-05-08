Ростовчанин остался без куска пальца после игрового квеста

Житель Ростова‐на‐Дону обратился в полицию с сообщением, что во время квеста ему отрубили кусок пальца. Об этом сообщил представитель ГУМВД по Ростовской области, передает РИА «Новости».

Во время квеста актер размахивал топором перед лицом участника и отрубил ему часть пальца правой руки. Помощь пострадавшему на месте никто не оказал, хотя и через некоторое время сотрудники довели его до больницы самостоятельно.

В полиции подтвердили, что в отделение поступало сообщение об отрубленном пальце. По данному факту начали проверку.

В медицинском учреждении пострадавшему провели операцию по частичной ампутации пальца.

В то же время на месте ЧП сотрудники квеста заявили, что никаких чрезвычайных ситуаций с посетителями у них не происходило.

«Организаторы не вступали с потерпевшим ни в какие переговоры, не подходили к нему, не приносили извинений», — сказала знакомая пострадавшего.