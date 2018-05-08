Ростовчанин остался без куска пальца после игрового квеста 

Житель Ростова‐на‐Дону обратился в полицию с сообщением, что во время квеста ему отрубили кусок пальца. Об этом сообщил представитель ГУМВД по Ростовской области, передает РИА «Новости».
Во время квеста актер размахивал топором перед лицом участника и отрубил ему часть пальца правой руки. Помощь пострадавшему на месте никто не оказал, хотя и через некоторое время сотрудники довели его до больницы самостоятельно.
В полиции подтвердили, что в отделение поступало сообщение об отрубленном пальце. По данному факту начали проверку.
В медицинском учреждении пострадавшему провели операцию по частичной ампутации пальца.
В то же время на месте ЧП сотрудники квеста заявили, что никаких чрезвычайных ситуаций с посетителями у них не происходило.
«Организаторы не вступали с потерпевшим ни в какие переговоры, не подходили к нему, не приносили извинений», — сказала знакомая пострадавшего.
Жителям Саратова тоже не угодил квест, который расположили на цокольном этаже дома № 6 по улице Киселева. Граждане возмущены, что с этажа доносятся странные звуки.