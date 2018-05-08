Ещё
Ростовчанин остался без куска пальца после игрового квеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Ростовчанин остался без куска пальца после игрового квеста 

360tv.ru 1 час назад
Житель Ростова‐на‐Дону обратился в полицию с сообщением, что во время квеста ему отрубили кусок пальца. Об этом сообщил представитель ГУМВД по Ростовской области, передает РИА «Новости».
Во время квеста актер размахивал топором перед лицом участника и отрубил ему часть пальца правой руки. Помощь пострадавшему на месте никто не оказал, хотя и через некоторое время сотрудники довели его до больницы самостоятельно.
В полиции подтвердили, что в отделение поступало сообщение об отрубленном пальце. По данному факту начали проверку.
В медицинском учреждении пострадавшему провели операцию по частичной ампутации пальца.
В то же время на месте ЧП сотрудники квеста заявили, что никаких чрезвычайных ситуаций с посетителями у них не происходило.
«Организаторы не вступали с потерпевшим ни в какие переговоры, не подходили к нему, не приносили извинений», — сказала знакомая пострадавшего.
Жителям Саратова тоже не угодил квест, который расположили на цокольном этаже дома № 6 по улице Киселева. Граждане возмущены, что с этажа доносятся странные звуки.
360tv.ru: последние новости
Вашингтон ввел новые санкции против Рособоронэкспорта Нижегородский учитель посылал своим ученикам интимные фото Российских хакеров обвинили в угрозах женам военных США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово343
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»498
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян31
Келвин Харрис разбился в аварии10
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»40
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение