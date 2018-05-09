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Пришел на квест в Ростове‐на‐Дону и ушел без пальца. Что заставляет людей добровольно платить за увечья
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Пришел на квест в Ростове‐на‐Дону и ушел без пальца. Что заставляет людей добровольно платить за увечья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Ростова‐на‐Дону пришел на хоррор‐квест «Психоделика», чтобы отдохнуть с друзьями, а в итоге уехал на вполне реальную ампутацию пальца. Актер «Психоделики» в игре вооружился настоящим топором и отсек парню часть пальца. Фотография изуродованной конечности уже появилась в социальных сетях, а в организации продолжают молчать о случившемся. В ситуации попытался разобраться «360».
Мы не отвечаем на подобные вопросы, потому что нашу сторону не опросили. Мы собираемся писать опровержение, и вот тогда вы об этом узнаете. Может быть, это правда, может быть — нет. Не я это делала, поэтому не могу вам ответить. Я лично никому ничего не рубила
Владлена Федоровауправляющая «Bermuda Triangle» Психоделика: Арена ужаса»
Об инциденте рассказал городской Instagram-аккаунт «Мой Ростов». Согласно публикации, в понедельник, 7 мая компания друзей пришла пощекотать нервишки в квест ужасов «Психоделика». Все было мирно, пока не появился актер, который вооружился настоящим топором вместо бутафорского. Он попросил одного парня из группы выставить вперед руки и принялся махать топором вокруг. Мужчина не смог справиться с орудием и опустил его прямиком на руку посетителя. Железо разрубило средний палец правой руки несчастного.
Оказалось, что средств для оказания первой помощи у администрации не было. Судя по информации, рассказанной в аккаунте, на рецепции отказались вызвать скорую помощь, поэтому пострадавшему пришлось самостоятельно добираться в больницу.
На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции, однако наткнулись на закрытые двери: сотрудники квеста поспешно ушли с рабочего места. Во время телефонного разговора с сотрудниками правоохранительных органов организаторы заявили, что ничего не произошло, поэтому они не стали задерживаться на работе.
Администратор квеста Владлена Федорова отказалась подтверждать или опровергать факт произошедшего в разговоре с «360». Она заявила, что нет смысла сейчас что-то рассказывать, потому что «об этом уже весь Ростов (Ростов-на-Дону — прим.ред.) знает».
Оказалось, что квест специализируется на истязаниях посетителей во время своих постановок. Об этом гости открыто пишут в отзывах в сообществе «ВКонтакте» хоррор-компании.
Источник фото: скриншот Instagram, размещенный «ВКонтакте»
Источник фото: скриншот Instagram, размещенный «ВКонтакте»
Источник фото: скриншот «ВКонтакте»
Что толкает людей соглашаться на истязания, да еще и за их собственные деньги? Ведь посетители сами хотят, чтобы на квестах было еще больше «лютой жести». Это показывает опрос, который компания устроила в своей группе «ВКонтакте».
Источник фото: телеканал «360»
Как рассказал «360» психолог и телеведущий Виктор Пономаренко, индустрия страха является одной из самых развивающихся в мире. Люди катаются на американских горках, хотят в комнаты ужасов и в том числе на квесты для того, чтобы пережить ранее неизведанные эмоции. С самого детства каждый из нас собирался с компанией друзей и рассказывал страшные истории. А с давних времен одним из главных развлечений для людей были кулачные бои — тоже своего рода физическое насилие «в удовольствие». Посетители подобного рода квестов доверяют организаторам и уверены, что угрозы с их стороны контролируемы. Однако так происходит не всегда. Во всем виноват природный бурный темперамент, именно он заставляет людей рисковать и получать побои, считает собеседник.
«Для меня очевидно, что здесь должна быть лицензия — государственное разрешение. Потому что понятно, что люди там подвергаются какому-то воздействию с непредсказуемыми результатами. Причем это не только физические увечья. Может быть, кто-то там получит такую дозу страха, что у него сердце остановится. А может быть, у кого-то обострится психическое заболевание на фоне искусственно созданного стресса. Такого рода лицензия защитит не только посетителей, но и самих организаторов», — подчернул психолог.
По правилам многих подобных квестов посетители обязаны подписать некий договор о том, что организация, предоставляющая услугу, не несет никакой ответственности за жизнь и здоровье своего клиента. Однако директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Рагулина в разговоре с «360» заявила: такие бумаги на самом деле не имеют никакой юридической силы. «Все, что участники подписывают перед квестами, силы не имеет, потому что в нашей стране не предусмотрено членовредительство, на которое люди дают согласие — кроме каких-то врачебных экспериментов. Допустим, подпишу я бумагу, а они меня там лишат жизни — это не будет законно. Точно так же, как повреждать какие-то части тела», — подчеркнула собеседница.
По словам юриста, нести ответственность перед законом компания не будет: за все ответит актер, отрубивший клиенту палец. Если удастся доказать умышленность его вины, то мужчине будет вменена статья 115 Уголовного кодекса, которая говорит о причинении легкого вреда здоровью. Если же удастся доказать, что произошедшее случилось по неосторожности, то пострадавший сможет в гражданском судопроизводстве претендовать на возмещении вреда.
По словам Анастасии Рагулиной, для самой компании квестов инцидент повлечет массу проверок от различных органов власти. Кроме того, правозащитники смогут рассмотреть статью 239 — о создании коммерческих организаций, посягающих на личность и права граждан. Кстати, к ней же относятся и религиозно-общественные объединения, деятельность которых сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью. Проще говоря, секты. «Исходя из смысла этой статьи, мы понимаем, что в нашем государстве совершенно не приветствуется создание каких-либо коммерческих организаций, которые так или иначе применяют насилие к гражданам, даже если это добровольно. Потому что когда люди вступают в секту, они тоже весьма добровольно это делают. Когда ты себя позиционируешь как юридическое лицо, должна быть определенная деятельность, которая ни в коем случае не может быть связана с насилием над гражданами. Более того: человека подвесят, например, вверх ногами, а у него, может быть, есть какие-то медицинские противопоказания к этому, и ему это делать нельзя. Я не думаю, что это можно легализовать в нашей стране», — сказала юрист.
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