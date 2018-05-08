Молокане: русские, которые поселились на Кавказе

Молоканские общины, члены которой нашли убежище на Кавказе, и сохранившие при этом русскую самобытность, до сих представляют немалый интерес для историков и других ученых. Кто же такие молокане? И как они оказались на Кавказе?

Кто такие молокане?

Молокане — это представители так называемого «духовного христианства», течения, отделившегося от традиционного религиозного учения. Первые молокане появились в России еще середине ХVIII века. Одним из известных истории основателей молоканства считается Семен Уклеин. В свое время он женился на дочери духобора и вскоре основал новую секту, членов которой в народе прозвали молоканами за то, что в период поста те употребляли в пищу молоко.

Молокане не отрицали Библию и руководствовались ею в быту и делах. Однако они не признавали всевозможных церковных обрядов, не поклонялись православным святым, их мощам и изображениям. Молоканская служба представляла собой чтение священного писания и пение псалмов. Главным мотивом проповедей «духовных христиан» являлось второе пришествие Христа и последующее за этим событием наступление тысячелетнего царства, в которое, по утверждению молокан, попадут только истинно верующие христиане. Молокане терпимо относились к православию, однако вступать с православными в брак им все же запрещалось.

Понятно, что молоканство в то время не одобрялось государством. По твердому убеждению монархов, молокане, как и другие новоиспеченные религиозные течения, вносили раскол в общество и наносили немалый урон православной церкви . Тем более что имели место случаи, когда православные священники добровольно уходили в молоканские общины.

Ссылка или рай?

В начале XIX века Николай I издал указ, согласно которому вероисповедание молокан было отнесено к ереси. Всех мужчин, уличенных в ее распространении, император велел отправлять на воинскую службу на Кавказ. Туда же ссылали негодных к службе и представительниц женского пола. Удивительно, что при этом молоканам разрешалось проводить привычные им богослужения, но без публичности и огласки. Таким образом члены организации, признанной сектой, чувствовали себя на Кавказе достаточно свободно. К тому же среди последователей «духовного христианства» прошел слух о скором пришествии мессии неподалеку от горы Арарат . Не мудрено, что вскоре многие молокане сами желали оказаться в благодатном крае.

Со временем государство стало поощрять таких добровольцев. На протяжении всего пути на Кавказ молокане получали бесплатный ночлег и корм для лошадей. Со дня прибытия в течение 2-х лет поселенцы имели право находиться на полном обеспечении местных властей. Кроме того молоканам выделяли землю до 10 десятин и бесплатный домашний скот, а также они получали льготы на выплату казенной подати до 8-ми лет.

Не удивительно, что, по историческим сведениям, к 1849 году на Кавказе проживало более 65% всех российских молокан и представителей других религиозных течений, признанных сектантскими. Кроме них туда же устремились беглые крестьяне, преступники, дезертиры и просто те, кто желал переехать.

Для чего это было нужно?

Кроме упомянутого выше раскола, который существенно ослабевал посредством удаления молокан на Кавказ, у государства было еще множество причин для поощрительной политики в отношении переселенцев. Во-первых, по пути следования к месту их будущего пребывания данные всех молокан в обязательном порядке фиксировались, что упрощало контроль над сектантами. Во-вторых, молокане активно заселяли малоосвоенные кавказские территории. А, в-третьих, ссыльные и добровольцы развивали в этих краях всевозможные ремесла, торговлю, сельское хозяйство и другие сферы деятельности.