Жители Снежинска и Южноуральска пострадали от Интернет-мошенников

Снежинске и Южноуральске местные жители стали жертвами Интернет-мошенников, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Так в Снежинске мужчина прочитал объявление о продаже автоматической коробки передач на свой автомобиль стоимостью около 11 тысяч рублей. Отзывы о фирме были положительные, и покупатель связался с ней по телефону. Затем мужчина перечислил всю указанную сумму, но товар так и не получил. В течение нескольких дней потерпевший пытался выяснить номер для отслеживания товара, но продавец находил различные причины, чтобы его не сообщать, а спустя некоторое время вообще отключил телефон.

В Южноуральске местный житель решил приобрести видеокарту для компьютера, и на одном из Интернет-сайтов бесплатных объявлении нашёл подходящий вариант. Он также оплатил всю сумму, но товар так и не пришёл, а продавец перестал отвечать на звонки.

Сейчас полиция ведёт розыск мошенников.