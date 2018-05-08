Что сделал для победы в Великой Отечественной войне нейрохирург Николай Бурденко

75 лет назад выдающемуся российскому хирургу Николаю Ниловичу Бурденко было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он стоял у истоков нейрохирургии страны, спасал жизни солдат на фронтах Русско-японской и двух мировых войн. Бурденко создал медицинскую службу Красной армии и, по словам экспертов, приложил немало усилий, чтобы подготовить советских врачей к ВОВ. О вкладе Бурденко в Великую Победу — в материале RT.

Крутой поворот

Николай Нилович Бурденко родился 3 июня 1876 года в селе Каменка под Пензой . Он был внуком крепостного крестьянина и сыном сельского писаря, который впоследствии стал управляющим в поместье. На год раньше положенного Николай пошёл в местную земскую школу, а затем с отличием окончил духовное училище и семинарию. Но, успешно сдав вступительные экзамены в Петербургскую духовную академию, Николай неожиданно изменил своё решение.

В 1897 году он стал студентом медицинского факультета Томского университета. Бурденко хорошо учился и сам оплачивал обучение, подрабатывая в свободное от лекций время. Однако уже в 1899 году его исключили из университета за участие в студенческой забастовке. Юноша подал прошение и в итоге был восстановлен, но в 1901 году его снова обвинили в революционной деятельности и окончательно исключили из Томского университета.

Около года Николай работал в колонии для больных туберкулёзом детей, а затем продолжил учёбу, но уже не в Томском, а в Юрьевском университете в Прибалтике.

В 1904 году Николай Бурденко ушёл добровольцем на Русско-японскую войну, где служил ассистентом врача. На фронте он не раз проявлял отвагу и стойкость: был ранен, контужен. И получил редкую для медика награду — солдатский Георгиевский крест IV степени за то, что в бою при Вафангоу перевязывал раненых прямо под огнём противника. Но, несмотря на все усилия военных врачей, из-за плохой организации санитарного дела тысячи людей гибли у него на глазах. Как он говорил в дальнейшем, именно это во многом предопределило его последующую жизнь.

Вернувшись с фронта, Бурденко в 1906 году с отличием окончил университет. В последующие три года он работал врачом в Пензе и писал диссертацию. В 1909 году Николай получил степень доктора медицины и на год уехал в Европу. А в 1910-м стал приват-доцентом Юрьевского университета.

И снова фронт

Известие о начале Первой мировой войны застало Бурденко в Крыму — летом 1914 года он консультировал больных в знаменитой Сакской грязелечебнице. Николай Нилович вновь отправился на войну добровольцем, став помощником заведующего медицинской частью Красного Креста при армиях Северо-Западного фронта. Однако вскоре Бурденко отказался от административной работы и стал хирургом-консультантом в действующей армии. Он принимал участие в боях под Варшавой , Жирардувом и Двинском.

За годы, прошедшие с Русско-японской войны, состояние военно-медицинской службы практически не изменилось. В тех случаях, когда жизнь тяжело раненному могла спасти срочная операция, фронтовые врачи часто ограничивались перевязкой, переводя пострадавшего на лечение в тыл.

За три года войны Николай Нилович лично провёл около двух тысяч операций и организовал эвакуацию 25 тыс. раненых. Именно здесь Бурденко впервые в истории военно-полевой хирургии использовал хирургическую обработку ран головы с применением первичного шва.

Сразу после Февральской революции Бурденко занял важный пост — он стал исполняющим обязанности главного военно-санитарного инспектора. Николай Нилович попытался объединить в одну структуру все лечебные и эвакуационные учреждения армии и флота. Но из-за серьёзных разногласий с Александром Керенским , который в то время был военным и морским министром, уже в мае 1917-го Бурденко вышел в отставку.

Николай Нилович вернулся в действующую армию. Он снова был контужен и уехал в Юрьев, где получил кафедру хирургической клиники и занялся обобщением опыта, полученного на фронте.

В начале 1918 года Прибалтику захватили немцы. Все русские преподаватели университета подлежали увольнению. Германская администрация в виде исключения предложила Бурденко остаться заведующим кафедрой. Однако Николай Нилович отказался и уехал в Воронеж, где в это время создавался новый университет.

Создатель школы нейрохирургии

Некоторое время Бурденко преподавал в Воронеже и помогал в организации первых красноармейских госпиталей, а в 1920 году его вызвали в Москву , где он принял участие в написании «Положения о военно-санитарной службе в Красной армии». С 1923 года он работал на медицинском факультете Московского университета , заняв через некоторое время должность заведующего кафедрой хирургии. Ещё пять лет спустя он создал нейрохирургическую клинику при Рентгеновском институте Наркомздрава, которая впоследствии стала Национальным научно-практическим центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

«Бурденко создал комплексное учреждение, привлекая к работе выдающихся учёных и совмещая научные исследования с медицинской практикой», — рассказала в интервью RT хранитель Музея НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко РАМН Генриетта Чехомова.

В 1930-е годы Бурденко стал продвигать на государственном уровне идею, что в основу лечения ран должны быть положены хирургическая обработка и обязательное введение противогангренозной сыворотки. Время доказало его правоту, и предложенные Николаем Ниловичем методы лечения стали обязательными.

«Николай Нилович Бурденко стал создателем школы отечественной нейрохирургии. Кроме того, фактически он основал школу хирургов экспериментального направления и разработал методы лечения онкологии центральной и вегетативной нервной системы», — отметил в разговоре с RT историк медицины, доктор исторических и медицинских наук, профессор Дмитрий Балалыкин.

В 1937 году Бурденко был назначен главным консультантом-хирургом Красной армии. Он лично участвовал в лечении военнослужащих, получивших ранения на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и в Финляндии

«Он был Человеком с большой буквы. В 1930-е годы, когда многие при виде родственников репрессированных переходили на другую сторону улицы, он лично просил за семьи осуждённых врачей, возил им продукты, молоко детям и ничего не боялся», — отметила в беседе с RT сотрудник научно-методического центра и музея истории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Марина Овчинникова

Она рассказала, что в 1930-е годы из-за последствий полученных на фронте контузий Бурденко практически полностью оглох и вынужден был общаться с коллегами и близкими при помощи записей.

Обобщая опыт Первой мировой войны и вооружённых конфликтов тех лет, Бурденко вместе с коллегами разработал стратегию развития военно-медицинской службы Красной армии и единую военно-медицинскую доктрину.

«Кровавое знамя войны»

По свидетельствам современников, Бурденко очень переживал, наблюдая в 30-х годах рост ультраправых настроений в Европе.

«Два мира стали друг против друга. Фашизм поднимает кровавое знамя войны», — заявил он на VIII Всесоюзном съезде советов.

Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Николай Нилович был назначен главным хирургом Красной армии. Он лично провёл несколько тысяч операций, участвовал в эвакуации раненых.

«Как действовали нацисты? Они вычисляли советские санитарные эшелоны, ждали, пока они загрузятся ранеными, и после этого наносили по ним авиационные удары. Так вот Бурденко, будучи уже немолодым человеком, лично спасал солдат из разбомбленных вагонов», — рассказала Овчинникова.

В 1941 году во время переправы через Неву Бурденко снова был контужен. Вскоре при осмотре санитарного госпиталя у него случился инсульт. Главный хирург Красной армии потерял не только слух, но и речь, однако сумел восстановить её с помощью упорных тренировок.

«Если сдают физические силы, должна выручать сила нравственная», — говорил Бурденко.

В 1942 году известному врачу было присвоено звание генерал-лейтенанта медицинской службы. 8 мая 1943 года он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а через год получил звание генерал-полковника.

Кроме того, в 1944-м Бурденко стал одним из создателей и первым президентом Академии медицинских наук СССР.

«За годы войны им были разработаны новые способы лечения огнестрельных ранений артерий и гнойных энцефалитов. Также Бурденко активно содействовал апробации достижений своих коллег. В 1944 году он провёл испытания антибиотиков в полевых условиях. Помимо этого, Николай Нилович сыграл большую роль во внедрении в медицинскую практику использования «озвученной» эмульсии стрептоцида и методов по оживлению организма при клинической смерти», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Пономарёв

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Бурденко перенёс второй инсульт, однако продолжил работу, обобщая опыт, полученный советской медициной в годы войны. Но в 1946 году у Николая Ниловича произошло третье кровоизлияние в мозг, и 11 ноября 1946 года его не стало.

«Вклад Николая Ниловича Бурденко и в развитие медицины, и в победу нашего народа в Великой Отечественной войне огромен. Из 17 млн санитарных потерь военные медики вернули в строй более 10 млн человек», — отметила Овчинникова.

Историки подчёркивают, что Бурденко стал известен на весь мир, став почётным членом Международного общества хирургов в Брюсселе , Парижской академии хирургии, а также Лондонского королевского общества хирургов.

«Однако, в отличие от многих своих современников, он предпочёл остаться и трудиться на Родине, несмотря на все трудности и перипетии исторического процесса», — резюмировал Балалыкин.