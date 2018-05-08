Жительница Дубны узнала, где похоронен ее погибший на войне дедушка

Красноармеец Василий Дьячков за неделю до своей смерти написал родственникам открытку. Он рассказал, как с боями прошел почти всю Венгрию и половину Австрии, описал, как радуется цветущим фруктовым деревьям и теплой погоде. Василий Дьячков был убит 15 апреля 1945 года.

Долгие годы Светлана Симоненко искала информацию о своем двоюродном дедушке. С помощью интернета удалось выяснить, что он был убит в Австрии. Участники международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» помогли Светлане узнать точное место захоронения ее родственника.

"Проблема в чем с захоронениями. В годы Великой Отечественной войны погиб воин, выслали родственникам извещение в лучшем случае, что в таком-то городе похоронен. Прошло много лет, после войны, естественно, разыскивать эти могилы вдовам, отцам, матерям — им не до того было, надо было восстанавливать страну. А вот прошло время — поменялись названия городов, регионы. И родственники не могут найти, где это место находится", — говорит волонтер Ирина Кокуркина.

Волонтер Ирина Кокуркина призывает не забывать своих воевавших родственников и не прекращать поиски. Ирина еще в детстве решила помогать другим и надеется, что кто-нибудь поможет и ей найти пропавших без вести родственников.

По словам Светланы, она счастлива просто знать, где похоронен ее дедушка. В будущем она планирует посетить мемориал в Австрии и отвезти туда горсть родной земли.