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Жительница Дубны узнала, где похоронен ее погибший на войне дедушка
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Жительница Дубны узнала, где похоронен ее погибший на войне дедушка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Светлане Симоненко спустя много лет наконец удалось найти место захоронения ее двоюродного дедушки, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал корреспондент телеканала «360». Имя Василия Дьячкова, бойца Красной армии, появится на мемориальной плите в городе Мельк в Австрии.
Красноармеец Василий Дьячков за неделю до своей смерти написал родственникам открытку. Он рассказал, как с боями прошел почти всю Венгрию и половину Австрии, описал, как радуется цветущим фруктовым деревьям и теплой погоде. Василий Дьячков был убит 15 апреля 1945 года.
Долгие годы Светлана Симоненко искала информацию о своем двоюродном дедушке. С помощью интернета удалось выяснить, что он был убит в Австрии. Участники международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» помогли Светлане узнать точное место захоронения ее родственника.
"Проблема в чем с захоронениями. В годы Великой Отечественной войны погиб воин, выслали родственникам извещение в лучшем случае, что в таком-то городе похоронен. Прошло много лет, после войны, естественно, разыскивать эти могилы вдовам, отцам, матерям — им не до того было, надо было восстанавливать страну. А вот прошло время — поменялись названия городов, регионы. И родственники не могут найти, где это место находится", — говорит волонтер Ирина Кокуркина.
Волонтер Ирина Кокуркина призывает не забывать своих воевавших родственников и не прекращать поиски. Ирина еще в детстве решила помогать другим и надеется, что кто-нибудь поможет и ей найти пропавших без вести родственников.
По словам Светланы, она счастлива просто знать, где похоронен ее дедушка. В будущем она планирует посетить мемориал в Австрии и отвезти туда горсть родной земли.
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