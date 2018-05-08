Жительница Дубны спустя много лет поисков узнала место захоронения ее дедушки, погибшего в годы ВОВ

Несколько лет поисков завершились. Жительница Дубны так долго искала, где похоронен ее погибший в годы Великой Отечественной Войны двоюродный дедушка, что с первого раза не поверила волонтерам, когда они сообщили о находке. Теперь имя красноармейца Василия Дьячкова появится на мемориальной плите в австрийском городе Мельк

Источник фото: телеканал «360»

Когда родственники получили эту открытку, красноармейца Василия Дьячкова, скорее всего, уже не было в живых. Он подписал ее за неделю до того, как был убит — 15 апреля 1945 года. В письме рассказывает, как влезали на гору, которая на фотографии, по скалам под пулеметным огнем противника.

Источник фото: телеканал «360»

Как прошел с боями почти всю Венгрию и половину Австрии . Радуется теплой погоде и цветущим фруктовым деревьям. Читая строки, написанные несколько десятилетий назад, внучка его сестры Светлана едва сдерживает слезы.

Источник фото: телеканал «360»

«Сыну сейчас столько же лет, и они ушли на фронт, погибли за Родину, и никто о них ничего… Как бы все, как будто их и не было — этих людей. А в принципе, они же вот, фотографии, письма», — говорит внучка пропавшего без вести красноармейца Светлана Симоненко.

Информацию о своем двоюродном дедушке Светлана несколько лет собирала по крупицам. Глобальная сеть помогла выяснить, что убит он был в Австрии. Указано даже первичное место захоронения, дальше нить теряется.

В канун Дня Победы Светлана поверила в чудо — стало известно точное место, где похоронен ее родственник. На мемориальной плите в австрийском городе Мельк теперь появится имя Василия Михайловича Дьячкова. Завершить затянувшийся поиск смогли участники международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена». Радостное известие в социальных сетях сообщила волонтер Ирина Кокуркина.

Источник фото: телеканал «360»

«Проблема в чем с захоронениями. В годы Великой Отечественной войны погиб воин, выслали родственникам извещение в лучшем случае, что в таком-то городе похоронен. Прошло много лет, после войны, естественно, разыскивать эти могилы вдовам, отцам, матерям — им не до того было, надо было восстанавливать страну. А вот прошло время — поменялись названия городов, регионы. И родственники не могут найти, а где это место находится», — поясняет Ирина Кокуркина.

Подобные истории — не редкость, рассказывает волонтер с многолетним стажем. Среди ее родственников тоже есть пропавшие без вести. Из-за этого у Ирины и появилось желание помогать, причем еще в детстве.

Пока Ирина помогает другим, надеется, что кто-нибудь когда-нибудь поможет и ей. Призывает всех — не забывать и искать родственников. Обязательно при этом указывать контактные данные — это сильно увеличивает шансы на то, что радостная весть все-таки придет. Эмоции сложно описать словами — Светлана смогла в этом убедиться.

Источник фото: телеканал «360»

«Тепло на душе, что есть такие люди, которым не безразлична судьба дальнейшая. Война-то давно закончилась, а все равно они до сих пор что-то ищут, тем более родственникам сообщают, хотят увековечить», — делится Светлана Симоненко.

Сейчас Светлана счастлива даже просто знать, где похоронен ее дедушка. Иначе как чудом, это событие она не называет. В будущем же мечтает побывать у мемориала в Австрии и отвезти туда родной земли.