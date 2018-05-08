Международный фестиваль экологического документального кино пройдет в Москве

Международный фестиваль документального экологического кино ECOCUP в девятый раз проведут в Москве . Сеансы будут проходить с 21 по 26 мая в Центре документального кино (Зубовский бульвар, д. 2, стр. 7), культурно-образовательном пространстве «Букводом» в парке Сокольники (5-й Лучевой просек, д. 1), на площадках Московского энергетического института (Красноказарменная ул., д. 14) и Высшей школы экономики . Фестиваль организуют представительство ЕС России в рамках проекта «Общественная дипломатия. ЕС и Россия», Институт имени Гете и медиа-портал "+1". Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

Основная идея авторов фестиваля — создать площадку для свободного обмена информацией. «Даже о такой серьезной теме, как экология, можно говорить интересно. Режиссеры нашего экологического кино не просто рассказывают о трагедиях. Каждый из них предлагает конкретное решение. Каждый их них верит, что даже один человек может изменить мир в лучшую сторону», — говорится на сайте мероприятия.

В фестивальную программу в этом году включены пять картин: «Сколько стоит природа» ( Нидерланды ), «С глубины» ( Италия ), «Древние леса. Как изменение климата влияет на жизнь животных в лесу» ( Литва ), «Мертвые обезьяны не боятся гиен» ( Швейцария ), «Каждый день где-то» (совместное производство Евросоюза и США ). Фильмы впервые покажут на русском языке.

Помимо киносеансов, гости смогут посетить лекции одиннадцати российских и иностранных экспертов на темы устойчивого развития и защиты окружающей среды. Среди спикеров: старший научный сотрудник Международного центра исследования окружающей среды и экономики в Греции Стелла Тсани, автор книги Green Growth, Smart Growth Ральф Фюкс, генеральный директор консалтинговой компании CCGS (способствует устойчивому низкоуглеродному развитию, смягчению климатических изменений и адаптации к ним) Михаил Юлкин , менеджер немецкой консалтинговой компании DIW Econ, специалист в области энергетики Петра Опиц. Лекторы расскажут о переходе к «зеленой» экономике, экологических инновациях, перспективах отказа от использования угля и нефти.

Впервые фестиваль ECOCUP прошел в Москве в 2010 г. С тех пор документальные экологические фильмы показали в двадцати российских городах. Стать площадкой для фестиваля может любой населенный пункт. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте.

Материал предоставлен проектом "+1".