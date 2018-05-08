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В Ставрополь прибыли участники авто-мото-веломарша ко Дню Победы
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В Ставрополь прибыли участники авто-мото-веломарша ко Дню Победы 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставрополь встретил всероссийский авто— мото— веломарш «Спасибо за Победу! Помним! Верим! Готовы побеждать!», участники которого несколько дней назад начали своё путешествие из Таганрога. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в мэрии города.
В составе делегации 20 человек. Они планируют проехать 12 тысяч километров и посетить города-Герои, братские могилы и обелиски, памятные места.
Вместе с жителями города и представителями администрации, гости возложили цветы к мемориальному панно «Мы победили!» у парка Победы.
В планах у путешественников посетить Урал, Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву и Минск, при том, что участники марша уже были в Ростове, Тимошевске, Сочи и Майкопе.
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