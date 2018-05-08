В Ставрополь прибыли участники авто-мото-веломарша ко Дню Победы 

Ставрополь встретил всероссийский авто— мото— веломарш «Спасибо за Победу! Помним! Верим! Готовы побеждать!», участники которого несколько дней назад начали своё путешествие из Таганрога. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в мэрии города.
В составе делегации 20 человек. Они планируют проехать 12 тысяч километров и посетить города-Герои, братские могилы и обелиски, памятные места.
Вместе с жителями города и представителями администрации, гости возложили цветы к мемориальному панно «Мы победили!» у парка Победы.
В планах у путешественников посетить Урал, Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву и Минск, при том, что участники марша уже были в Ростове, Тимошевске, Сочи и Майкопе.