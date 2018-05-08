В Ставрополь прибыли участники авто-мото-веломарша ко Дню Победы

Ставрополь встретил всероссийский авто— мото— веломарш «Спасибо за Победу! Помним! Верим! Готовы побеждать!», участники которого несколько дней назад начали своё путешествие из Таганрога . Об этом STAV.AIF.RU сообщили в мэрии города.

В составе делегации 20 человек. Они планируют проехать 12 тысяч километров и посетить города-Герои, братские могилы и обелиски, памятные места.

Вместе с жителями города и представителями администрации, гости возложили цветы к мемориальному панно «Мы победили!» у парка Победы.