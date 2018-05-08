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В США появится памятник боевым летчикам антигитлеровской коалиции
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В США появится памятник боевым летчикам антигитлеровской коалиции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Коллекционер авиатехники из штата Вирджиния установит мемориал в своем музее.
Памятник английским, американским и советским летчикам, перегонявшим самолеты в СССР по лендлизу во время Великой Отечественной войны, планирует установить в своем музее коллекционер авиатехники из США Джеральд Яген.
Созданием памятника занимаются скульпторы студии военных художников имени Грекова.
Ранее монумент летчикам трех союзных армий должны были установить еще несколько лет назад в центре американского городка Элизабет-Сити, откуда в СССР вылетали американские гидросамолеты «Каталина». Однако из-за сложных отношений между Россией и США городской совет запретил устанавливать памятник.
Эта новость шокировала Ягена и он предложил поставить монумент у себя в авиамузее.
«Каждый из этих летчиков герой. Часто их истории трагичны, многие не вернулись домой. Надеюсь, что памятник летчикам антигитлеровской коалиции получится поставить в США. Наш музей — отличное место для него», — заявил он телеканалу «Звезда».
Кроме того, Яген рассказал, что обязательно примет участие в акции «Бессмертный полк» в Москве и пронесет по Красной площади портрет своего отца, воевавшего на фронтах второй мировой войны.
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