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9 мая калининградские таксисты будут бесплатно возить ветеранов и инвалидов
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9 мая калининградские таксисты будут бесплатно возить ветеранов и инвалидов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Участвовать в акции согласились 11 фирм, сообщает министерство развития инфраструктуры области.
«Очень радует, что таксисты с пониманием относятся к тому, насколько важно фронтовикам встретиться с боевыми друзьями и отдать дань памяти погибшим товарищам», — отметила руководитель ведомства Елена Дятлова.
В этом году к акции присоединились предприятия не только в Калининграде, но и в Черняховске, Озерске, Светлом, Гурьевске, Советске, Балтийске и Пионерском.
Для заказа такси необходимо обратиться в диспетчерскую службу компании, предупредив о том, что услугой воспользуется ветеран. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.
Какие такси участвуют в акции?
Черняховский Таксопарк (г. Черняховск): тел. 8 (4014) 133-333Тильзит такси (г. Советск, по городу): тел. 8 (4012) 555-590Такси Европа (Калининград, Гурьевск): тел. 8 (4012) 500-600 Такси Сити + (Калининград): тел. 8 (4012) 602-602, 8 (4012) 603-603, 8 (4012) 603-604, 8 (4012) 999-987,8 (4012) 999-696. Такси Комфорт (Светлый): тел. 8 (40152) 32-888, 8 (4012) 562888 Такси Каприз (Светлый): 8 (4012) 311-611, 8 (40152) 335-35Такси Авто Люкс (Озерск, по городу): 8 (4014) 233-366 Такси Вираж (Озерск): 8 (4014) 233-330 ИП Утюжников А. В. (Балтийск): 8 (4012) 666-444Наше Такси (Балтийск, по городу): 8 (4012) 900-222. ​Такси Надежда (Пионерский, по городу): 8 (911) 863-80-33
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