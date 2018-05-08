Коллектив юных косино-ухтомских артисток стал лауреатом международного конкурса

В Косино-Ухтомском состоялся хореографический конкурс «Вдохновение», организованный аппаратом СД МО Косино-Ухтомский. Юные дарования из Танцевальной школы «Россияночка» школы №2032 замкнули тройку лидеров. Они представили замечательный голландский танец «Деревянные башмачки».

29 апреля в Останкино прошел Международный фестиваль-конкурс «Дети разных народов», где косино-ухтомские танцовщицы подтвердили свой успех: коллективу было присвоено звание лауреата за исполнение «Деревянных башмачков».