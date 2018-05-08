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Коллектив юных косино-ухтомских артисток стал лауреатом международного конкурса
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Коллектив юных косино-ухтомских артисток стал лауреатом международного конкурса 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Косино-Ухтомском состоялся хореографический конкурс «Вдохновение», организованный аппаратом СД МО Косино-Ухтомский. Юные дарования из Танцевальной школы «Россияночка» школы №2032 замкнули тройку лидеров. Они представили замечательный голландский танец «Деревянные башмачки».
29 апреля в Останкино прошел Международный фестиваль-конкурс «Дети разных народов», где косино-ухтомские танцовщицы подтвердили свой успех: коллективу было присвоено звание лауреата за исполнение «Деревянных башмачков».
Интересно, что на «Вдохновении» девочки были дебютантками и сразу привлекли внимание точностью исполнения — а ведь юным дарованиям всего семь-восемь лет! Как рассказала руководитель студии Е. Василевская, каждая из 3-х частей танца имеет свой рисунок, который нужно выстукивать деревянными башмачками. Обувь заказывали в Голландии на специальной фабрике, а удивительные костюмы — в театральной библиотеке.
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