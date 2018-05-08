Рейтинг публичной активности ВИП-персон Нижегородской области. Апрель-2018

18 апреля Сергей Горин покинул пост министра культуры Нижегородской области, который занимал с октября 2013 года. Врио губернатора Глеб Никитин назначил его своим советником. А до этого времени Горин еще в качестве и.о. министра читал участникам текст «Тотального диктанта» и провел выездное совещание по вопросу создания центра творческих индустрий в торговом доме С. М. Рукавишникова, являющемся объектом культурного наследия.

Евгений Люлин в прошлом месяце фигурировал как на мероприятиях, связанных с подчиненным ему блоком реального сектора экономики, так и в приятно волнительных церемониях награждения. В частности, и.о. вице-губернатора сообщил, что уже в мае планируется подать заявку на включение индустриального парка Заволжского моторного завода (входит в группу Sollers ) в официальный реестр, заявил о необходимости поддержки НКО, благотворителей и социального бизнеса. А в усадьбе Рукавишниковых Люлин вручил ордена, благодарственные письма президента РФ, почетные звания и медали 20 нижегородцам — деятелям культуры, руководителям градообразующих предприятий, сотрудникам министерств и т. д.

Для нижегородского регионального отделения (НРО) партии «Единая Россия» (как, по идее, и для других политических сил) наступает горячая пора в преддверии региональных выборов. Региональный политсовет «Единой России» в апреле утвердил список участников праймериз на выборах главы региона, в которых кроме врио губернатора Глеба Никитина еще три кандидата. Кроме того, в апреле обнародованы сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы. В подготовленном «ФедералПресс» рейтинге самых «бедных» депутатов Госдумы от регионов Приволжского федерального округа Денис Москвин оказался на пятом месте.

7. Дмитрий Сватковский , и. о. заместителя губернатора Нижегородской области — 121 (108)

Как следует из информационной повестки апреля, Дмитрий Сватковский вплотную занимается подготовкой региона к чемпионату мира по футболу. Так, вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Дарьей Шкурихиной и.о. заместителя губернатора открыл официальный магазин FIFA в Нижнем Новгороде. В прошлом месяце нижегородские чиновники оказались в центре скандала: главам районов от имени областного министра спорта Сергея Панова отправлено письмо с просьбой выделить 10 сотрудников ФОКов для подготовки нижегородского стадиона к тестовым матчам. Объясняться пришлось Дмитрию Сватковскому: «Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем. Конечно, если у них будет такое желание». Но не только футбольным чемпионатом живет нижегородский спорт. В прошлом месяце и.о. замгубернатора встретился с бронзовым призером Зимних Олимпийских игр Анастасией Седовой и сообщил, что она и другой олимпийский призер Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей.

6. Георгий , митрополит Нижегородский и Арзамасский — 149 (new)

По итогам апреля митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вернулся в наш рейтинг. В прошлом месяце в центре внимания оказалось празднование одного из главных христианских праздников — Пасхи. Среди значимых для прессы событий была встреча владыки с журналистами нижегородскими СМИ. На ней митрополит, в частности, поделился планами на дом причта в парке имени Кулибина (впоследствии передача тира под эти цели была исключена из решения городской думы) и строительство храма на земельном участке не в парке «Дубки». По его словам, одной из проблем является тот факт, что городская администрация сама предложила участок в «Дубках». «Да, это была другая администрация. Но почему мы живем сиюминутными делами?» — сказал он (цитата по Newsnn.ru).

5. Вадим Власов , министр транспорта и автодорог Нижегородской области — 194 (new)

Касимов — Еще один новичок нашего рейтинга Вадим Власов в прошлом месяце показал высокую медиаактивность. Министр проверял качество отремонтированных дорог в регионе и транспортной инфраструктуры вокруг «Стадиона Нижний Новгород», оценил работу центра управления пассажирскими перевозками во время тестовых матчей на новой спортивной арене. Кроме того, он сообщил о подготовке обращения в Минэкономразвития РФ с предложением включить Нижегородскую область в пилотный проект инфраструктурной ипотеки. Предполагается, что в рамках ГЧП могут быть построены три объекта: северный обход Нижнего Новгорода, обходы Балахны и реконструкция автодороги Ряжск Муром — Нижний Новгород со строительством транспортной развязки в районе деревни Ольгино.

Самый значительный камбэк медиаперсоны в рейтинг «ФедералПресс» — генеральный директор нижегородской телекомпании «Волга» Олег Кондрашов. Последний раз бывший глава администрации Нижнего Новгорода попал в наш рейтинг по итогам 2015 года. Именно в тот год он попал под следствие по делу о продаже муниципальных акций компании «ТЭК-НН» (но так перед судом и не предстал) и был досрочно отправлен в отставку депутатами городской думы. На этот раз своему появлению в нашем рейтинге Олег Кондрашов обязан возбуждением в отношении его и его бывшего заместителя Владимира Привалова уголовного дела о получении 17 млн рублей взятки. Бывший сити-менеджер из-за границы заявил, что отрицает получение взяток. В настоящее время он объявлен в розыск, во второй раз приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

3. Михаил Бабич , полномочный представитель президента РФ в ПФО — 300 (643)

В прошлом месяце Михаил Бабич оказался в центре внимания СМИ в связи с «делом Скрипалей». Приволжский полпред, возглавлявший комиссию по химическому разоружению, опроверг, что в саратовских Шиханах хранилось и производилось химическое оружие. Кроме того, были обнародованы сведения о доходах и имуществе полпреда и его семьи за 2017 год (Бабич задекларировал самый низкий доход среди полпредов — почти 6,6 млн рублей). В Пермском крае Михаил Бабич подписал трехстороннее соглашение между аппаратом полномочного представителя, Росгвардией и правительством Пермского края по оказанию шефской помощи Пермскому кадетскому корпусу. В конце месяца приволжский полпред вместе с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным посетили Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

По итогам апреля мэр Нижнего Новгорода поднялся на вторую строчку нашего рейтинга. В прошлом месяце Владимир Панов наконец представил структуру городской администрации (депутаты гордумы ее утвердили), произвел некоторые кадровые перестановки в мэрии и муниципальном «Нижегородпассажиравтотрансе». Владимир Панов провел встречи с представителями бизнеса, одна из наиболее заметных прошла на площадке торгово-промышленной палаты региона. Журналисты также оценили опыт брифингов, которые глава города стал давать по «горячим» темам.

1. Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области — 1220 (1481)

Лидером нашего рейтинга уже традиционно становится врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, отвечающий и реагирующий на все, что происходит в регионе, начиная от нефтяных пятен на Волге и заканчивая ошибками в официальном буклете к ЧМ-2018 (вместо нижегородского кремля там появилась фотография новгородского) и оформлении аэропорта («Нижний Новгодор»). Подготовка к чемпионату мира по футболу остается в повестке его работы одной из самых значимых тем. Тем временем близятся губернаторские выборы. По сути, первые шаги были сделаны еще в прошлом году, когда врио губернатора вступил в «Единую Россию». В апреле Глеб Никитин в числе четырех претендентов был утвержден участником праймериз.

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Нижегородской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Нижегородской области относительно федерального центра.