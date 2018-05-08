Почему депутаты финского парламента отвечают на вопросы о России молчанием?

Спешка, командировка, совещание, начало сессии парламента.

В течение двух недель «Илта-Саномат» пыталась поговорить с 200 депутатами финского парламента о России . С депутатами беседовали по-разному — и по электронной почте, и по телефону.

Однако мало кто действительно захотел ответить на вопросы издания: лишь четверть депутатов поделилась своим мнением. Некоторые никак не обосновали свой отказ говорить о России, кто-то заявил напрямую, что недостаточно подкован в данном вопросе.

Кажется, финские депутаты готовы говорить о чем угодно. Но почему же на вопросы о России они отвечают молчанием?

«Ох, я не тот человек, чтобы дать вам комментарий о России, сейчас все время уходит на обсуждение реформ социальной сферы!»

Руководитель исследовательских программ Александровского института Маркку Кивинен (Markku Kivinen) считает, что отсутствие интереса к происходящему в современной России и непонимание действий своего соседа негативно отражается на работе финского парламента.

Депутаты, которые владеют русским языком или у которых есть опыт работы в России, встречаются очень редко. Специалистов советских времен в парламенте практически не осталось.

Лишь немногие депутаты, по словам Кивинена, занимают активную позицию в решении внешнеполитических вопросов страны. Еще меньшее число депутатов действительно являются специалистами в этой области.

Из-за активной роли президента Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) во внешней политике финским депутатам легко убедить себя в том, что Россия — это сфера деятельности президента и министра иностранных дел. Решение масштабных вопросов с удовольствием перекладывается на других.

«Я не смогу ответить на этот вопрос, поскольку потом мои ответы будут искажены».

По словам профессора Александровского института Вели-Пекки Тюнккюнена (Veli-Pekka Tynkkynen), Россия по-прежнему остается для финнов табу, и на эту тему не рискуют говорить откровенно.

Тюнккюнен считает, что многие политики намеренно избегают открытого разговора о России, поскольку из-за этого очень легко увязнуть в каком-нибудь скандале.

Многие участники опроса «Илта-Саномат» умело увернулись от прямого ответа и говорили только о едином фронте ЕС и важности диалога.

Поскольку необходимо еще и придерживаться линии своей партии, те редкие финны, которые решились заговорить о России, едва ли смогли выразить свои личные взгляды.