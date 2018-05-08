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Почему депутаты финского парламента отвечают на вопросы о России молчанием?
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Почему депутаты финского парламента отвечают на вопросы о России молчанием? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Спешка, командировка, совещание, начало сессии парламента.
В течение двух недель «Илта-Саномат» пыталась поговорить с 200 депутатами финского парламента о России. С депутатами беседовали по-разному — и по электронной почте, и по телефону.
Однако мало кто действительно захотел ответить на вопросы издания: лишь четверть депутатов поделилась своим мнением. Некоторые никак не обосновали свой отказ говорить о России, кто-то заявил напрямую, что недостаточно подкован в данном вопросе.
Кажется, финские депутаты готовы говорить о чем угодно. Но почему же на вопросы о России они отвечают молчанием?
«Ох, я не тот человек, чтобы дать вам комментарий о России, сейчас все время уходит на обсуждение реформ социальной сферы!»
Руководитель исследовательских программ Александровского института Маркку Кивинен (Markku Kivinen) считает, что отсутствие интереса к происходящему в современной России и непонимание действий своего соседа негативно отражается на работе финского парламента.
Депутаты, которые владеют русским языком или у которых есть опыт работы в России, встречаются очень редко. Специалистов советских времен в парламенте практически не осталось.
Лишь немногие депутаты, по словам Кивинена, занимают активную позицию в решении внешнеполитических вопросов страны. Еще меньшее число депутатов действительно являются специалистами в этой области.
Из-за активной роли президента Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) во внешней политике финским депутатам легко убедить себя в том, что Россия — это сфера деятельности президента и министра иностранных дел. Решение масштабных вопросов с удовольствием перекладывается на других.
«Я не смогу ответить на этот вопрос, поскольку потом мои ответы будут искажены».
По словам профессора Александровского института Вели-Пекки Тюнккюнена (Veli-Pekka Tynkkynen), Россия по-прежнему остается для финнов табу, и на эту тему не рискуют говорить откровенно.
Тюнккюнен считает, что многие политики намеренно избегают открытого разговора о России, поскольку из-за этого очень легко увязнуть в каком-нибудь скандале.
Многие участники опроса «Илта-Саномат» умело увернулись от прямого ответа и говорили только о едином фронте ЕС и важности диалога.
Поскольку необходимо еще и придерживаться линии своей партии, те редкие финны, которые решились заговорить о России, едва ли смогли выразить свои личные взгляды.
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