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В Воронеже полицейские приняли участие в акции «Бессмертный полк»
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В Воронеже полицейские приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области не только обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но и сами принимали в них активное участие.
Так, на шествие «Бессмертного полка» в Воронеже вышли полицейские из всех служб и подразделений органов внутренних дел. Родственники многих стражей порядка в годы Великой Отечественной войны боролись с фашизмом. С их портретами по улицам областного центра прошли сотрудники регионального главка и УМВД России по г. Воронежу. Участниками акции стали более 100 сотрудников органов внутренних дел и ветеранов МВД.
Кроме полицейских, в «Бессмертном полку» приняли участие и их родственники.
С каждым годом значимость вклада в Победу и ее важность осознается все больше. В Воронеже полицейские помнят о подвиге предков, гордятся им и чтят память павших.
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