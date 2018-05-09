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Приморские депутаты посетили ветеранов Великой Отечественной войны
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Приморские депутаты посетили ветеранов Великой Отечественной войны 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Члены Законодательного собрания Приморского края в преддверии Дня Победы посетили ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает PRIMPRESS. Анну Карповну поздравили с наступающим Днем Победы и расспросили о проблемах и заботах.
Ее дедушка, Афанасий Егорович Толмачев, прошел боевое крещение на Курской дуге. Семья Толмачевых в 1939 году переселилась в Приморье, в город Артем. Весной 1942 года Афанасий Толмачев был призван в ряды Красной Армии. В составе отдельной железнодорожной бригады его батальон был отправлен на запад, на Воронежский фронт. Для успешной военной операции необходимо было в кратчайшие сроки подвести железнодорожный путь Старый Оскол — Ржава, чтобы обеспечить накопление резерва и сил для решающего удара.
После окончания войны еще три года со своей военной бригадой он восстанавливал железнодорожное хозяйство страны.
Трудовая биография Афанасия Егоровича отмечена множеством поощрений и наград.
Юлия Толмачева вместе с однопартийцами в память об Афанасии Егоровиче и всех приморцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной и ковавших победу в тылу, приняла участие в церемонии возложения цветов и памятных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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