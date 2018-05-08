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В Совфеде заявили, что пенсионный возраст женщин могут поднять до 60 лет, мужчин — до 65
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В Совфеде заявили, что пенсионный возраст женщин могут поднять до 60 лет, мужчин — до 65 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказал мнение, что повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63 или 65 лет обсуждалось на разных уровнях, все это необходимо просчитать не только с экономической точки зрения, а само повышение должно происходить постепенно, в несколько этапов.
"Я могу предполагать из тех вариантов, которые попадались, что называется, в разработках. Они попадались в разных интерпретациях: и 60 лет — женщины, 65 лет — мужчины, и 63 года — мужчины, 60 лет — женщины. Все это требует просчетов", — сказал Рязанский.
По словам сенатора, нет сомнений, что пенсионный возраст будет повышаться, вопрос только в том, когда и каким образом это произойдет. «Понятно, что это должно проходить постепенно, все работающее население должно быть заблаговременно оповещено. Как это будет? За 10 лет, за 15 лет, либо принципиально те, кто работают в старой системе, останутся в ней, а вновь вступающие в полосу постоянной работы, будут вступать в отношения с государственной пенсионной системой на новых принципах», — предположил Рязанский.
Также, отметил он, требует проработки и обсуждения вопрос о том, будет ли развиваться система накопительных пенсий. Однако пока, по словам главы социального комитета Совфеда, сроки вступления в силу решения о повышении пенсионного возраста не назывались.
Во вторник при обсуждении вопроса об утверждении кандидатуры Дмитрия Медведева на должность премьер-министра он заявил, что предстоит принять решение об увеличении пенсионного возраста. При этом он предупредил, что такое решение будет взвешенным и аккуратным, кабмин подготовит предложения по развитию пенсионной системы в самое ближайшее время.
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