Аул увековечил погибших земляков

ЧЕРКЕССК , 8 мая. / ТАСС /. Памятник землякам — участникам Великой Отечественной войны откроют в День Победы в высокогорном ауле Верхняя Мара Карачаево-Черкесии (КЧР), жители которого мужественно сражались на различных фронтах. В их числе и 10 родных братьев Байтоковых.

"Мемориал особо отличившимся на фронтах Великой Отечественной войны уроженцам аулов Нижняя и Верхняя Мара, построен на пожертвования аульчан. Монумент из гранита установлен в Верхней Маре рядом с памятником не вернувшимся с войны землякам, на котором высечены 485 фамилий", — сообщил ТАСС руководитель Карачаевского филиала Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусойд» Ханафий Хасанов.

Братья Байтоковы

Житель аула Верхняя Мара Аслан Байтоков отравил на фронт 10 из 14 сыновей. Когда началась война, четверо были еще детьми. На шестерых из них отец получил похоронки и извещения «Пропал без вести». По данным председателя Совета старейшин рода Байтоковых Джашарбека Байтокова, Мухаммат Байтоков, награжденный орденом Красной Звезды, участвовал в боях за освобождение Венгрии , умер от ран в ноябре 1944 года и похоронен в городе Дебрецен

Такой же награды был удостоен и Шогаиб, пропавший без вести в 1942 году в районе деревни Лукьянова Старооскольского района Курской области . С 1942 по 1944 год без вести пропали еще четыре брата Байтоковы — Махамет-Али, Чомур, Ибрагим и Мурат.

"У моего деда, которому, когда началась война, исполнилось почти 70 лет, всего было 17 детей, три дочери и 14 сыновей. Младшие из них, в том числе и мой отец, в годы войны были еще малолетними детьми, а старшие, как и представители миллионов советских семей, не задумываясь, отправились на фронт защищать Родину. Как поется в одной из песен, в каждой семье памятен свой герой, в нашей — их 10. Мы гордимся ими и равняемся на них", — рассказал Джашарбек Байтоков.

К родному очагу с войны вернулись только четыре брата, но близких в отчем доме не нашли. Семья Байтоковых в ноябре 1943 года, как и тысячи карачаевских семей, была депортирована в Казахстан и Среднюю Азию, в то время, когда каждый пятый представитель народа сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

"Дедушка с войны дождался только дядю Азрета, который был демобилизован в 1943 году после обморожения обеих ног, умер в Казахстане в первые годы депортации. Исмаил и Хасан прошли всю войну и вернулись в 1945 году", — добавил собеседник агентства.

Старший политрук Хусейн, призванный в армию в 1937 году, продолжу службу до 1948 года в стрелковой дивизии, в которой воевал. «Дядя, как остальные его братья, вернувшие с фронта, особо не любил рассказывать о войне, наверно было тяжело вспоминать ужасы военного времени. Он четырежды попадал в плен, но ему с однополчанами удавалось бежать. Да и послевоенные годы на чужбине были непростыми для представителей многих репрессированных народов, Хусейн работал на шахтах в Алмате, создал там семьи и вернулся на историческую родину только 1991 году», — вспоминает Байтоков.

Не получившие заслуженных наград герои

Пять уроженцев аулов Верхняя и Нижняя Мара — Абдулла Хапаев, Аскер Бархозов, Хызыр Хачиров, братья Юсуф и Кичи-Батыр Хаиркизовы за мужество и отвагу в борьбе с врагом, согласно данным национальной библиотеки Карачаево-Черкесии, были представлены к званию Героя Советского Союза, но не получили награду из-за принадлежности к репрессированному карачаевскому народу.

Младший из братьев Хаиркизовых лейтенант Кичи-Батыр, командовавший партизанским отрядом в Белоруссии , погиб в 1943 году и похоронен в станице Каменщина Витебской области. Был награжден орденом Красного Знамени, в сентябре 1995 года ему посмертно было присвоено звание Героя России. Старший ефрейтор Юсуф — разведчик 832 артиллерийского полка 266 стрелковой дивизии, после командовал также партизанским отрядом в Белоруссии. Героически сражался на различных фронтах войны, дошел до Берлина, но заслуженную награду так и не получил.

Одним из организаторов и руководителей партизанского движения в Белоруссии был другой представитель аула Верхняя Мара — Аскер Бархозов, выпускник Минского кавалерийского военного училища имени Калинина. В Быховском районе Могилевской области он командовал 830-м партизанским отрядом. За боевые заслуги был награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Активно участвовал в партизанском движении на территории Украины Абдулла Хапаев. По доносу одного из местных жителей группа партизан была схвачена и расстреляна, а ее руководитель Хапаев повешен офицерами гестапо во время публичной казни в одном из поселков Черниговской области. Другой уроженец аула Хызыр Хачиров воевал в составе 125 полка морской пехоты Северного флота на границе с Норвегией . Командир отделения пулеметчиков морской пехоты, старшина Хачиров геройски погиб в порту Линахамари, уничтожив большое количество наступавших гитлеровцев, ему и еще 43 морякам, павшим при взятии порта, поставлен памятник.

Горянка кавалерист и старшина медслужбы

Наравне с мужчинами прославила свой аул и гвардии старшина Халимат Эбзеева. Восемнадцатилетняя девушка добилась зачисления в Кубанский казачий корпус, в составе которого прошла всю войну. Получив в подчинение отдельный взвод конной разведки, проводила лихие рейды по тылам врага. Отважная горянка участвовала в боях за Георгиевск Ставрополь , в форсировании Днепра, воевала на Сандомирском плацдарме.

Несколько раз была ранена, снова возвращалась в строй, ее не отозвали с фронта и в 1943 году, когда был репрессирован карачаевский народ. Командир взвода 6-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового дивизиона Эбзеева участвовала в освобождении Румынии , Венгрии, Австрии , Чехословакии, после успешного завершения пражской операции она гарцевала на коне на параде Победы в Праге . За боевые заслуги горянка была награждена орденом Красной Звезды и 11 медалями. Эбзеева умерла от ран в военном госпитале в Орле через месяц после Победы.

На новом мемориале увековечена память и старшины медицинской службы Фатимы Чичханчиевой, служившей в минометной бригаде 132-го полка 11-го дивизиона. За спасение советского летчика-истребителя капитана Соколова под шквальным огнем фашистов, раненых и детей с баржи под бомбежками при форсировании Керченского пролива, Чичханчиева была награждена медалью «За отвагу».

"Отважно сражались в годы Великой Отечественной войны представители и других населенных пунктов многонациональной Карачаево-Черкесии. Бессмертный подвиг наших земляков и всех советских солдат не должен быть предан забвению. Например, в нашей семье ушли на фронт мой дед Ибрагим Хасанов и шесть его братьев, которые не вернулись с полей сражений", — сказал Хасанов.

Новый мемориальный комплекс землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 73-ю годовщину Великой Победы открыли 8 мая в Черкесске в Парке Победы.