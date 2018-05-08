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Праздник «Это Победа! Моя и твоя!» состоится в Южном Тушине
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Праздник «Это Победа! Моя и твоя!» состоится в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В парке «Полет» Южного Тушина в среду, 9 мая, состоится праздничное мероприятие «Это Победа! Моя и твоя!». Об этом сообщила представитель центра комплексного развития «Время» Александра Бороданова.
— Праздничная программа начнется в 10.00 с прямой трансляции парада на Красной площади. Специально для этого в парке будет установлен большой экран, — рассказала Александра Бороданова. — Само праздничное мероприятие начнется в 12.00 и завершится в 19.00 минутой молчания.
Жителей и гостей Южного Тушина ожидают концерт творческих коллективов, мастер-классы, всевозможные интерактивные программы и выставки. Также будет работать полевая кухня.
Напомним, парк «Полет» располагается по адресу: ул. Штурвальная, вл. 3-1.
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