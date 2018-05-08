Праздник «Это Победа! Моя и твоя!» состоится в Южном Тушине

В парке «Полет» Южного Тушина в среду, 9 мая, состоится праздничное мероприятие «Это Победа! Моя и твоя!». Об этом сообщила представитель центра комплексного развития «Время» Александра Бороданова.

— Праздничная программа начнется в 10.00 с прямой трансляции парада на Красной площади. Специально для этого в парке будет установлен большой экран, — рассказала Александра Бороданова. — Само праздничное мероприятие начнется в 12.00 и завершится в 19.00 минутой молчания.

Жителей и гостей Южного Тушина ожидают концерт творческих коллективов, мастер-классы, всевозможные интерактивные программы и выставки. Также будет работать полевая кухня.

Напомним, парк «Полет» располагается по адресу: ул. Штурвальная, вл. 3-1.