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Праздничным концертом отметят День Победы в Митине
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Праздничным концертом отметят День Победы в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Жителей и гостей района Митино приглашают 9 мая на праздничную программу «Салют Победы!». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу: улица Митинская, дом 40. Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением районной управы Любовь Кулакова.
— На концертной площадке выступят лучшие творческие коллективы района Митино. Также будут организованы различные мастер-классы, к примеру, по изготовлению праздничных открыток. Гостей ожидают и интерактивные игры, — пояснила Любовь Кулакова.
Напомним, в 22.00 с площадки, расположенной по адресу: улица Рословка, дом 5, прогремят залпы праздничного салюта. Световое шоу продлится около пяти минут. Вечернее небо озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр.
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