Праздничным концертом отметят День Победы в Митине

Жителей и гостей района Митино приглашают 9 мая на праздничную программу «Салют Победы!». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу: улица Митинская, дом 40. Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением районной управы Любовь Кулакова.

— На концертной площадке выступят лучшие творческие коллективы района Митино. Также будут организованы различные мастер-классы, к примеру, по изготовлению праздничных открыток. Гостей ожидают и интерактивные игры, — пояснила Любовь Кулакова

Напомним, в 22.00 с площадки, расположенной по адресу: улица Рословка, дом 5, прогремят залпы праздничного салюта. Световое шоу продлится около пяти минут. Вечернее небо озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр.