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Ветеранов из Петербурга отвезут к мемориалам в Ленинградской области на ретропаровозе
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Ветеранов из Петербурга отвезут к мемориалам в Ленинградской области на ретропаровозе 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и их родственников посетят воинские мемориалы в Ленинградской области на ретропоезде, который отправится с Финляндского вокзала в День Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"Ретро-паровоз СУ250 и одним вагоном 9 мая доставит ветеранов с Финляндского вокзала Петербурга до станции «Ладожское озеро», где ветераны и сотрудники Октябрьской железной дороги возложат цветы к воинским мемориалам и проведут праздничный митинг", — сказали в пресс-службе.
В мероприятии примут участие порядка 50 ветеранов, а также жителей блокадного Ленинграда, детей войны, а также их родственников. Они посетят мемориалы у начала Дороги жизни — единственной транспортной магистрали, которая связывала Ленинград во время блокады с «большой землей» и по которой доставляли продовольствие в город и эвакуировали население.
Собеседница агентства также добавила, что паровоз СУ250 является подлинным. «Точно такие же использовались на железных дорогах во время Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.
СУ250 — паровоз, который производился в Советском Союзе с 1924 по 1951 год. За время серийного производства было выпущено порядка 2,5 тыс. экземпляров. Паровоз может развивать скорость до 115 км/ч. Большинство сохранившихся паровозов этой серии переделаны в памятники, которые стоят в музеях или на железнодорожных станциях в различных городах России. На ходу осталось несколько экземпляров, в том числе один — в Санкт-Петербурге.
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