Ветеранов из Петербурга отвезут к мемориалам в Ленинградской области на ретропаровозе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и их родственников посетят воинские мемориалы в Ленинградской области на ретропоезде, который отправится с Финляндского вокзала в День Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Ретро-паровоз СУ250 и одним вагоном 9 мая доставит ветеранов с Финляндского вокзала Петербурга до станции «Ладожское озеро», где ветераны и сотрудники Октябрьской железной дороги возложат цветы к воинским мемориалам и проведут праздничный митинг", — сказали в пресс-службе.

В мероприятии примут участие порядка 50 ветеранов, а также жителей блокадного Ленинграда, детей войны, а также их родственников. Они посетят мемориалы у начала Дороги жизни — единственной транспортной магистрали, которая связывала Ленинград во время блокады с «большой землей» и по которой доставляли продовольствие в город и эвакуировали население.

Собеседница агентства также добавила, что паровоз СУ250 является подлинным. «Точно такие же использовались на железных дорогах во время Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.