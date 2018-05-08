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Александр Дрозденко возглавил традиционный мотопробег. Фотоочет
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Александр Дрозденко возглавил традиционный мотопробег. Фотоочет 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил традиционный мотопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участники памятной акции возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и отдали дань уважения защитникам Родины у памятника «Полуторка» во Всеволожске и мемориала «Разорванное кольцо» на 40-м километре Дороги жизни.
Мотопробег завершился на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо», где с участием ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей прошел концерт, посвященный Великой Победе.
Не обошлось на празднике и без традиционной полевой кухни.
Больше фотографий можно посмотреть по ссылке.
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