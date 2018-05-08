Александр Дрозденко возглавил традиционный мотопробег. Фотоочет

Участники памятной акции возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и отдали дань уважения защитникам Родины у памятника «Полуторка» во Всеволожске и мемориала «Разорванное кольцо» на 40-м километре Дороги жизни.

Мотопробег завершился на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо», где с участием ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей прошел концерт, посвященный Великой Победе.

Не обошлось на празднике и без традиционной полевой кухни.

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