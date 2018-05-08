«Мои документы» помогли собрать «Бессмертный полк»

Москве готовятся к акции «Бессмертный полк», которая по уже сложившейся традиции пройдет в центре города 9 мая. Участники шествия будут нести портреты родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Подготовить такие портреты москвичам в последнее время помогали в центрах «Мои документы», сообщает телеканал «ТВ Центр»

Фотографии, часто обветшавшие от времени, реставрируют и увеличивают в несколько раз. Сотрудники центра также могут найти однополчан человека, родственники которого обратились в сервис. Так, дочь ветерана войны Валентина Шильдяева встретила в центре Евгения Брадерзона, отец которого служил с ее отцом в одной дивизии. По словам

Сегодня родные героев Великой Отечественной словно заново восстанавливают их боевой путь.

«Это очень трогательно: встретить человека, отец которого служил с твоим отцом в одной дивизии. Очень трогательно, что этим занимаются, чтобы хоть как-то это восполнить, чтобы осталась память», — считает Шильдяева.

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