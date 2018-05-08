Российский «Витязь» вошел в пятерку лучших пистолетов-пулеметов

Пистолеты-пулеметы были изобретены во время Первой мировой как оружие, которое поможет найти выход из «позиционного тупика». Они позволяли быстро зачистить вражеский окоп или бункер. Позже ПП получили парашютисты, члены экипажей боевых машин и партизаны, они сыграли важную роль в городских боях Второй мировой войны.

Постепенно пистолеты-пулеметы уступили свои позиции штурмовым винтовкам. Между тем ПП все еще встречаются на поле боя, они стоят на вооружении спецподразделений и тыловых частей. Рассмотрим пять самых популярных пистолетов-пулеметов.

FN-P90 Бельгийский пистолет-пулемет, разработанный фирмой FN Herstal, сильно отличается от других ПП своим необычным дизайном. Пистолет-пулемет построен по схеме булл-пап, магазин расположен за спусковым крючком. Это позволило сделать оружие компактнее, сохранив ствол длиной 256,5 мм при общей длине ПП, равной 500 мм.

Установленный поверх ствольной коробки магазин вмещает 50 патронов. Это решает проблему выпирающего магазина, который может задевать окружающие предметы при переноске. Скорострельность FN-P90 составляет 900 выстрелов в минуту, калибр — 5,7x28 мм.

Mk 18 Mod 0 (M4 CQBR)

Автор статьи Кайл Мизоками отмечает, что хотя карабин Mk 18 Mod 0 и не является пистолетом-пулеметом и использует боеприпасы калибра 5,56x45 мм, как и полноразмерный карабин M4, ствол длиной 262 мм делает его очень компактным оружием. Он был разработан в США в качестве замены ПП Heckler & Koch MP5 для подразделений SEAL ("морских котиков").

Первые версии Mk 18 Mod 0 оснащались ручкой для переноски, однако позже ее заменили на планку Пикатинни, предназначенную для крепления прицелов и другого оборудования. В результате, пишет автор, получилось мощное и высокоэффективное оружие, которое удобно использовать в городских условиях или на борту корабля.

Heckler & Koch MP7 Внешне немецкий пистолет-пулемет MP7 похож на огромный пистолет, однако внутри него скрыта современная система автоматики. Также для MP7 был специально разработан новый патрон.

MP7 — полностью автоматический пистолет-пулемет. Как и в случае с израильским Uzi, магазин находится внутри рукоятки ПП. Это позволило уменьшить длину ПП до 638 мм с разложенным прикладом и 415 мм — со сложенным. Автоматика, построенная по схеме с газовым двигателем с коротким ходом газового поршня, позволила еще сильнее укоротить ПП.

Специально разработанный под MP-7 патрон 4,6×30 мм предназначен для ведения прицельного огня на дистанции до 200 метров и максимально эффективного поражения целей в бронежилетах. Предусмотрена возможность использования магазинов на 20, 30 или 40 патронов. В настоящий момент MP-7 стоит на вооружении ряда спецподразделений.

Heckler & Koch MP5 Немецкий пистолет-пулемет MP5, долгое время считавшийся образцовым ПП, по-прежнему стоит на вооружении полиции и армии во многих странах мира. Этот пистолет-пулемет является уменьшенной копией винтовки G-3, предназначенной для стрельбы патронами 9×19 мм Парабеллум.

Как правило MP-5 оснащается магазином на 30 патронов. Его длина с разложенным прикладом составляет, в зависимости от модификации, от 680 до 700 мм. Существуют различные варианты ПП. К примеру, MP-5SD с интегрированным прибором бесшумной беспламенной стрельбы или MP-5K с укороченным стволом и цевьем и дополнительной рукояткой. Всемирную известность MP-5 получил в 1980 году, когда бойцы британских спецслужб использовали этот ПП при освобождении заложников из посольства Ирана в Лондоне. Вскоре после этого он стал любимым оружием спецподразделений по всему миру.

ПП-19-01 «Витязь»

Долгие годы советская и российская армия полагались на АКС-74У — укороченную модификацию АК-74. В 2000-х Россия представила замену легендарному автомату — ПП-19-01 «Витязь».

Как и АКC-74У и немецкий MP-5, «Витязь» представляет собой уменьшенный вариант автомата под патрон 9×19 мм Парабеллум. Его длина с разложенным прикладом — всего 705 миллиметров. Вес пустого ПП — 2,9 кг. Скорострельность «Витязя» составляет 800 выстрелов в минуту, прицельная дальность — 200 метров. Производитель устанавливает на «Витязь» планку Пикатинни, что позволяет устанавливать не него различные прицельные приспособления.