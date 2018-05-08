«Бессмертный полк» прошел по Парижу в четвертый раз

Более полутора тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Париже, которое проходит в столице Франции в четвертый раз.

Маршрут шествия пролег от площади Сталинградской битвы до площади Республики и кладбища Пер-Лашез, где находится памятник советским бойцам французского Сопротивления, передает РИА «Новости»

Белоруссии, Украины, Участники акции несли в руках портреты близких, кто воевал во Второй мировой войне. В толпе людей развевались флаги России Армении , Франции, США Казахстана . Перед шествием состоялся небольшой митинг-концерт, на котором выступили в том числе и жители блокадного Ленинграда . Среди них был ветеран Великой Отечественной войны, приехавший специально на праздничные мероприятия из Москвы

Посол России во Франции Алексей Мешков в ходе выступления поздравил собравшихся с Днем Победы и призвал отдать дань памяти погибшим. «Наши отцы и деды сражались за нашу с вами свободу, за нашу с вами долгую жизнь. Поэтому мы должны отдать долг памяти тем, кто защитил нас», — сказал он.

Один из организаторов акции в Париже, преподаватель Георгий Шепелев отметил, что участники «Бессметртного полка» вспоминают 7 млн погибших и огромные потери стран антигитлеровской коалиции, среди которых были огромные потери среди мирного населения. По его словам, на площади Сталинградской битвы нет памятных знаков и, наверное, стоило бы подумать над установлением небольшого памятника.

Шествие «Бессмертного полка» в Париже стартовало около 14.30 по местному времени под песни военных лет, участники пели «Катюшу», «Священную войну», «День Победы». По ходу движения колонны неоднократно слышалось «ура», проезжающие мимо машины и прохожие приветствовали процессию. «Я не вижу конца колонны, но думаю, что от полутора до двух тысяч пришло», — сообщил один из организаторов. Россиянка, пришедшая на акцию с сестрой, рассказала, что принимала участие в акции не в первый раз. «Моя сестра живет и работает в Париже. Я сама из Москвы. В Москве мы уже ходили два раза на „Бессмертный полк“. У нас четыре прадеда, которые живые вернулись с войны», — отметила Дарья. Другая участница акции, Светлана, сообщила, что пришла на шествие «Бессмертного полка» впервые. «Я узнала об акции незадолго до ее проведения и делала транспарант с портретами моих дедушки и бабушки буквально накануне из подручных средств. Мама успела прислать мне фотографии из дома и я их напечатала», — сказала она.

Девушка по имени Юлия рассказала, что приехалп в Париж в отпуск, однако все равно решила поучаствовать в шествии. «Мы сейчас находимся в отпуске, но тоже подготовились и приехали. А так для нас это третья акция», — рассказала, отметив, что до этого она два раза была на «Бессмертном полку» в Орле. «Это оба мои прадеда, один погиб в боях под Москвой, а второй прошел всю войну — Сталинград, Минск Варшаву , Берлин — и вернулся живой и невредимый, дожил до глубокой старости», — сообщила россиянк.

Во вторник «Бессмертный полк» также проходил еще в нескольких городах Франции — в Страсбурге , Лионе, Марселе Ницце , Монпелье, Безье, Фрежюсе. 9 мая шествие запланировано в Меце.