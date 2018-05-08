Глава Госжилинспекции Подмосковья поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Низкий поклон ветеранам! Ваше мужество и любовь к Родине — пример для всех нас! Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего праздника… Крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой всем жителям Московской области! С праздником! С Днем Великой Победы!» — поздравил глава ведомства.

Он отметил, что государственные жилищные инспекторы Подмосковья с особым вниманием относятся к обращениям ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

«Уже второй год Госжилинспекция Московской области организует благотворительную акцию «Помоги ветерану». С помощью управляющих организаций мы постарались улучшить жилищные условия, сделать удобным и комфортным быт около 50 участников Великой Отечественной войны. Им меняли газовые плиты, окна, сантехнику, делали ремонт квартир», — сказал он.

Девятого мая 2018 года будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.