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Глава Госжилинспекции Подмосковья поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы
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Глава Госжилинспекции Подмосковья поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Подмосковья с Днем Победы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Низкий поклон ветеранам! Ваше мужество и любовь к Родине — пример для всех нас! Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего праздника… Крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой всем жителям Московской области! С праздником! С Днем Великой Победы!» — поздравил глава ведомства.
Он отметил, что государственные жилищные инспекторы Подмосковья с особым вниманием относятся к обращениям ветеранов, тружеников тыла, детей войны.
«Уже второй год Госжилинспекция Московской области организует благотворительную акцию «Помоги ветерану». С помощью управляющих организаций мы постарались улучшить жилищные условия, сделать удобным и комфортным быт около 50 участников Великой Отечественной войны. Им меняли газовые плиты, окна, сантехнику, делали ремонт квартир», — сказал он.
Девятого мая 2018 года будет праздноваться 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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