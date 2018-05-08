Просят не для себя. Как сегодня живут ветераны-победители?

Чем дальше от нас 9 мая 1945 года, тем больше нужна ветеранам наша любовь и забота. У властей несгибаемые фронтовики часто просят чего-то не для себя — для соседей и односельчан. И здесь самое главное — успеть помочь.

Ни новоселья, ни ремонта

Для 92-летнего Василия Александровича Галахова, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, родной дом становится опасным местом. Двухэтажную шлакоблочную постройку в Скопине Рязанской области возвели в 1940-х, как раз когда Галахов воевал в автоматной роте 12-й стрелковой дивизии 214-го полка Второй Краснознамённой армии.

Фронтовик живёт в старом доме до сих пор. Вроде бы есть все удобства, но по факту временную (изначально) постройку надо признавать аварийной.

«В ноябре прошлого года приезжали люди из администрации Скопина, предложили заменить в квартире пол, — рассказывает Василий Галахов. — Но нам нужно было освободить комнаты от мебели самим. Это нам с дочкой не под силу. И нет лишних денег, чтобы кого-то нанять!»

Дом, где живёт Галахов, многоквартирный, и признавать его аварийным хотят далеко не все соседи: кого-то всё устраивает. Вот и получается замкнутый круг: формально Василий Александрович жильём обеспечен. И они с дочерью уже смирились, что ни нового жилья, ни ремонта не видать.

«Нет механизма»

А как же узники концлагерей?

Ярославна Ирина Ч. совсем малышкой попала в фашистский концлагерь и лишь чудом выжила. В наши дни женщину в качестве нуждающейся в предоставлении жилья поставили на учёт, но потом сняли. Власти объяснили что женщина была неправомерно приравнена по предоставляемым мерам социальной поддержки к ветеранам войны. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину . Делом занялся адвокат — бесплатно для женщины. И суд признал: требования истицы нужно удовлетворить, она имеет все льготы по федеральному закону «О ветеранах».

«Но реализовать своё право она не может — нет механизма: нормативно-правовая база не позволяет направить бюджетные средства на жильё для бывшей малолетней узницы, — объясняет Сергей Бабуркин. — Как решить этот вопрос? Нужны изменения или в закон «О ветеранах», или в Указ Президента № 714, или в постановление Правительства РФ № 614. В законе узники имеют право на внеочередное получение жилья, в указе их уже не значится… »

Председатель Нижегородской общественной организации «Российский Союз малолетних узников фашистских лагерей» Леонид Лисаневич вместе с родителями, участниками партизанского движения, летом 1942 года попал в плен, мальчишкой прошёл гестапо и несколько концлагерей, а после рассказал о пережитых ужасах на Нюрнбергском процессе. Сегодня он сетует: по федеральному законодательству малолетние узники фашистских лагерей в плане льгот к участникам Великой Отечественной войны и даже блокадникам на федеральном уровне не приравнены (хотя конкретно в Нижегородской области льготы те же).

Леонид Лисаневич утверждает: сняты даже действовавшие в советские годы льготы на проезд и оплату домашнего телефона, отменён и приказ о том, что похороны узников производятся за счёт Минобороны с воинскими почестями.

«Все, кто выжил, — абсолютные жертвы фашистской Германии ! Не понимаю, почему соответствующего закона нет до сих пор!»

Не для себя просил

И по сей день ветераны что-то просят у власти. Часто не для себя лично — такие уж это люди…

Вот и 27 марта 93-летний Иван Николаевич Савин из посёлка Ундольский Собинского района Владимирской области приехал в областную администрацию не по личному вопросу. Он хотел попросить заасфальтировать сотню метров поселковой дороги по ул. Совхозной. Ветеран приехал без записи, его пропустили вне очереди. Но попросить асфальта он не успел: Ивану Николаевичу стало плохо прямо в приёмной вице-губернатора.

Сын фронтовика вспоминает: высокопоставленный чиновник выбежал на шум из кабинета, сделал максимум, чтобы спасти старика, «скорая» приехала мгновенно. Но было поздно — сердце старого солдата остановилось. Его похоронили с воинскими почестями в родном посёлке. А на ул. Совхозной в ближайшее время появятся асфальтоукладчики. Дорогу, как заверили местные власти, сдадут в июне…

50 метров до нормальной жизни

До недавнего времени полуслепому фронтовику Юрию Гусеву и его супруге приходилось мыться в корыте: в частном доме ветерана в центре Иванова не было ни воды, ни канализации. Несколько лет они добивались того, чтобы городские власти проложили 50 метров труб. Но чиновники ссылались на технические трудности: нужны, мол, немалые средства. Речь шла о сотнях тысяч рублей, пенсионерам траты не под силу. Приходилось ходить за водой на колонку, помогал сердобольный соседский мальчишка.

Вмешалась общественность, чиновники зашевелились. Выяснилось: то, о чём ветеран с женой мечтали несколько лет, можно сделать, и деньги в городском бюджете нашлись. Долгожданный подарок — водопровод и канализацию — закончили недавно. Как раз накануне очередного Дня Победы…

А для скольких фронтовиков этого сделать не успели?