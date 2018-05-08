Обыск у Петра Симоненко: изъяли компьютеры, телефоны и брошюру об украинском национализме

-Расскажите подробности обыска.

Служба безопасности Украины нагрянула ко мне накануне Дня Победы — 8 мая — в 8 часов утра. Они сообщили, что получили санкцию на обыск в помещении, где я временно проживаю — в доме у родителей жены. Нас 9 человек. Мы живем в одном доме в 40 км от Киева.

Решение об обыске (он продолжался почти до 5 часов вечера) было принято судом 27 апреля. Повод — якобы 1 мая и 9 мая я могу взбудоражить население Украины . Поэтому они и проводят обыск, чтобы изъять материалы, которые подтверждают мою преступную деятельность.

Суд возбудил уголовное дело против Владимира Олейника и Юрия Кота. Мол, они финансировали Михомайдан. И меня туда приплели. И я, мол, его финансировал. В общем, ко мне приехали силовики в балаклавах. Тех, кто проводил обыск, было пятеро. Еще два понятых. Поняв, что я не буду препятствовать СБУ, силовики уехали, оставив сбушников дальше проводить обыск.

-Что нашли у вас такого подрывного?

— Обыскивали весь дом. Увидели у меня красную ленту с надписью «ВКП (б)». Это исторический раритет. Они сначала думали, что она современного изготовления. Даже обрадовались. Они ведь искали компрометирующие меня материалы, которыми я наношу угрозу государственной безопасности и национальному суверенитету. Хотели ленту изъять, но я сказал следователю: вы-то совесть-то имейте, это ведь историческая реликвия, ей 100 лет. Он стушевался и положил ее обратно. Я говорю этим людям из СБУ: архивы беззакония не горят. Вот вы пришли с обыском — помните, будете в будущем за это беззаконие отвечать.

Изъяли аналитические материалы и статьи, над которыми я работал. В том числе и статью «У последней черты», которая вышла в феврале этого года в «Советской России». Брошюру о национализме, авторства одного из наших секретарей ЦК. Изъяли компьютеры и телефоны.

-Для чего все это делалось? Какая подноготная у этих действий?

— Вы же понимаете, без санкции Порошенко все это не делалось бы. Сегодня же были обыски и в Центральном комитете партии на Ванды Василевской. Туда ворвалось 15 человек. Приходили и в квартиру к нашему молодежному лидеру — Михаилу Кононовичу. До этого в Житомирском обкоме партии делали обыски. Всё это делается, чтобы нас запугать перед 9 мая.

Нас хотят дискредитировать в глазах общественности — мы, мол, преступники.

-В СБУ после на допрос не отвезли?

— Нет, но на 10 и 11 мая вручили повестки на допрос.

— Встречу так, чтобы положить цветы на могилы и к памятникам советским воинам и поклониться им и их подвигу. Я так и сказал своим товарищам по партии: надо все могилы почистить и обязательно провести мероприятия, как бы они, власть и националисты, не бесились, и как бы не забирали красные знамена. Нам же сегодня, в ЦК партии, СБУ мешок с листовками подкинула, что якобы мы призываем людей прийти на митинги на 9 мая с оружием. Вот в такой обстановке постоянных провокаций мы и встречаем 9 мая.