Националисты напали на офис «Трудовой Харьковщины»

7 мая около 16:35 в полицию поступил звонок о том, что группа молодых людей ворвалась во Дворец труда.

«Где-то в 15:15 группа из 15 человек взломала двери, оторвала наличник, обрушила всё, что было. Стенды, плакаты, лозунги всевозможные, флаги… Необязательно советские, военных лет. Они не скрывали лица. Два человека из нашей организации видели, как они подымались. «Слава Украине » кричали. Они взломали дверь в наш офис, выломали её, всё порушили, порвали, облили чем-то, по запаху похоже на уайт-спирит, видимо, хотели поджечь, но что-то или кто-то им помешал», — рассказал глава организации Павел Тищенко.

Неделю назад мужчина и сам подвергся нападению. Участники первомайской демонстрации попытались достать флаг СССР, но в этот момент активист, выступавших против шествия, облил Тищенко кефиром. Дежуривший на месте патруль полицейских оттеснил хулигана, а он прокричал: «Коммуняк защищаете».

«После фактического запрета Компартии и репрессий против руководителя обкома партии Аллы Александровской «Трудовая Харьковщина» — единственная организация, которая не боится выходить на улицу, чтобы провести акцию протеста. Она неоднократно попадала в поле зрение штурмовиков, которые не гнушались издеваться над пенсионерами, которые в ней состоят», — говорится в сообщении общественной организации.