Ответ на вопрос о приемнике Путина

Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал вчера обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника.

Именно вопрос о преемнике, на которого оставит страну президент, является чуть ли не главным для отечественных политаналитиков — тем удивительнее, впрочем, что никто из них не заметил, когда ответ был, наконец, получен.

На мой взгляд, этот ответ прозвучал вчера и в инаугурационной речи, и в новых «майских указах», подписанных президентом.

Преемником Путина станет российское общество, которому в прекрасной России будущего, описанной в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» отводится роль «секретного оружия».

Именно российские граждане должны избавить российскую экономику от болезненной корреляции с нестабильными ценами на углеводороды, именно они должны стать основными акторами, а не только потребителями происходящего в стране.

Граждане — гарант развития России, гарант их собственного будущего, гарант надежный, конкурентоспособный и заинтересованный.

Будущее России должно зависеть не от конкретной личности, а от их союза, от вовлеченного, наделенного правами и заинтересованного в реализации своих возможностей общества.

Путин заявляет, что России «нужны прорывы во всех сферах жизни», и что «подобный рывок способно обеспечить только свободное общество».

Не будет больше бездумной консервации, «дремучего охранительства».

Чтобы охранять что-то, нужно сначала что-то создать, а не жить лишь победами и достижениями прошлого.

Должна исчезнуть зарегулированность, диктат государства над людьми, «бюрократическая мертвечина», как назвал ее Путин.

Он верит, что русским людям не нужна ни сильная рука, ни возрождение монархии, потому что русские люди — не стадо, а талантливые, яркие, сильные, независимые личности, готовые к тому рывку, который нужен стране, нужен им самим.

Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек.

Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет?

Мы будем жить дольше (заявленная планка — до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет). Умирать от глупых и страшных причин будем меньше. Перестанем считать последнюю копейку, снизив количество бедных и обогнав ростом зарплат темп инфляции. Будем жить комфортнее, переехав из ветхого жилья и обретя решающий голос в вопросах благоустройства.

Самореализация станет не привилегией, а нормой — за счет доступности яслей, медобслуживания, исчезновения вредных привычек и появления в жизни спорта.

Образование станет отвечать новейшим общественным и профессиональным реалиям, наука получит мощный финансовый стимул для конкурентного развития.

Внутристрановая транспортная связность (ох надеюсь) появится, но людям будет чем заняться и у себя в городах.

А наше главное общее достояние, березки-березоньки, станут колоситься гуще и плодоносить краше — вплоть до того, что воду можно будет пить из-под крана, а дышать, даже на Урале — полной грудью.

Неудивительно, что в такой России будущего предпринимательством и развитием собственных инициатив займется минимум, четверть населения.

Все эти преобразования, это, фактически, шаги по созданию дружелюбной к человеку инфраструктуры и среды.

И задача государства в ближайшие шесть лет — создать эту среду, обеспечить такую инфраструктуру, из деспота и самодура превратиться в инструмент.

Не мы для государства, а государство — для нас. Под этим лозунгом пройдет четвертый срок президента Путина.

Если все завершится успешно, и транзит власти из рук вертикали в руки общества пройдет успешно, то Россию ждет по-настоящему великое будущее.

Потому что Путин в нас верит. А мы в себя верим?

Источник: Блог Кристины Потупчик