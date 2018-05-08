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В Каспийске на 9 мая в воздух поднимут аэростат высотой в 25 метров
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В Каспийске на 9 мая в воздух поднимут аэростат высотой в 25 метров 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
В Каспийске на 9 мая в воздух поднимут аэростат высотой в 25 метров9 мая в Каспийске, в 17.00, с центральной площади города в небо поднимется аэростат высотой с 9 этажный дом и диаметром в 18 метров, с собой на борт он возьмет баннер с поздравительным текстом для ветеранов ВОВ и всех, кто помогал приблизить День Победы.
По словам организаторов, они хотят передать благодарность и радость за этот прекрасный день — День Победы.
«Мы хотели сделать нечто такое, чтобы показать радость и всю значимость Дня Победы всему Дагестану. Конечно, вся республика этого не увидит, но жители Махачкалы и Каспийска точно заметят нашу посыл. Уверяю, будет интересно. Приглашаем всех желающих», — рассказывает представитель организатора шоу, PR-директор компании «Арси Групп» Джамиля Магомедова.
В этот же день в Каспийске на центральной площади будет развернута военно-полевая кухня, где каждый желающий сможет попробовать настоящую солдатскую кашу с тушенкой, гостей праздника будет ждать военный оркестр 102 бригады. Для самых маленьких будет организован конкурс детского рисунка на тему войны. Самые лучшие работы будут отмечены подарками от организаторов.
Праздничные мероприятия начнутся в 16:30.
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