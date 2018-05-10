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В Чечне откроют завод по розливу родниковой воды, медресе и мечеть
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В Чечне откроют завод по розливу родниковой воды, медресе и мечеть 

«Это Кавказ» 1 час назад
«Программа фестиваля очень содержательная и яркая. Она включает спортивные состязания, творческие конкурсы, развлекательные мероприятия, научно-практическую конференцию и многое другое. Также в рамках „Беноевской весны“ мы торжественно откроем ряд объектов — мечеть, медресе и завод по розливу родниковой воды» — сообщил на заседании оргкомитета фестиваля глава республики Рамзан Кадыров. Его слова передает ТАСС.
Предполагается, что в программу фестиваля также включат лекции авторитетных богословов, деятелей науки и представителей творческой интеллигенции.
Фестиваля «Беноевская весна» пройдет в Ножай-Юртовском районе Чечни с 13 по 15 мая в рамках проекта по возрождению национальной культуры чеченского народа.
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