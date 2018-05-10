В Чечне откроют завод по розливу родниковой воды, медресе и мечеть

«Программа фестиваля очень содержательная и яркая. Она включает спортивные состязания, творческие конкурсы, развлекательные мероприятия, научно-практическую конференцию и многое другое. Также в рамках „Беноевской весны“ мы торжественно откроем ряд объектов — мечеть, медресе и завод по розливу родниковой воды» — сообщил на заседании оргкомитета фестиваля глава республики Рамзан Кадыров . Его слова передает ТАСС Предполагается, что в программу фестиваля также включат лекции авторитетных богословов, деятелей науки и представителей творческой интеллигенции. Фестиваля «Беноевская весна» пройдет в Ножай-Юртовском районе Чечни с 13 по 15 мая в рамках проекта по возрождению национальной культуры чеченского народа.