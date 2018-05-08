Более 40 членов ВТО обеспокоены растущими противоречиями в мировой торговле

Усиливающиеся торговые противоречия могут стать причиной эскалации протекционизма. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили в Женеве 41 страна и территория, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), передаёт ТАСС

«Мы обеспокоены по поводу растущих трений и связанных с ними рисков для многосторонней торговой системы и мировой торговли. Мы призываем членов ВТО воздержаться от принятия протекционистских мер и избегать риска эскалации», — говорится в документе.

Авторы заявления призвали разрешать разногласия путём сотрудничества и диалога, с участием органов ВТО, и обращаться к урегулированию споров в рамках этой организации.

Канаду, Швейцарию и Мали и Китая, США и России. Страны отметили необходимость «заполнения без промедления нынешних и будущих вакансий в Апелляционном органе». Документ спонсировали как промышленно развитые страны, включая Австралию Норвегию , так и развивающиеся, среди которых Нигерия Кот-д'Ивуар . Среди соавторов документа нет стран Евросоюза

В понедельник обеспокоенность блокированием назначения членов в Апелляционный орган ВТО и растущими разногласиями среди торговых партнёров выразил после консультации с делегациями гендиректор организации Роберту Азеведу. Он призвал урегулировать ситуацию вокруг назначения членов Апелляционного органа.