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Более 40 членов ВТО обеспокоены растущими противоречиями в мировой торговле
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Более 40 членов ВТО обеспокоены растущими противоречиями в мировой торговле 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
Усиливающиеся торговые противоречия могут стать причиной эскалации протекционизма. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили в Женеве 41 страна и территория, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), передаёт ТАСС.
«Мы обеспокоены по поводу растущих трений и связанных с ними рисков для многосторонней торговой системы и мировой торговли. Мы призываем членов ВТО воздержаться от принятия протекционистских мер и избегать риска эскалации», — говорится в документе.
Авторы заявления призвали разрешать разногласия путём сотрудничества и диалога, с участием органов ВТО, и обращаться к урегулированию споров в рамках этой организации.
Страны отметили необходимость «заполнения без промедления нынешних и будущих вакансий в Апелляционном органе». Документ спонсировали как промышленно развитые страны, включая Австралию, Канаду, Швейцарию и Норвегию, так и развивающиеся, среди которых Нигерия, Мали и Кот-д'Ивуар. Среди соавторов документа нет стран Евросоюза, Китая, США и России.
В понедельник обеспокоенность блокированием назначения членов в Апелляционный орган ВТО и растущими разногласиями среди торговых партнёров выразил после консультации с делегациями гендиректор организации Роберту Азеведу. Он призвал урегулировать ситуацию вокруг назначения членов Апелляционного органа.
США блокируют назначение членов Апелляционного органа ВТО. Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье заявил, что, предоставляя преференции Китаю, ВТО ведёт себя несправедливо по отношению к Соединённым Штатам.
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