Маленькие костромские собачки отправились отдыхать за границу

Костромские собачки отправились на курорты, узнал KOSTROMA.TODAY. Отдыхать поехали малышки пород бишон фризе и немецкий шпиц.

Азербайджан. Хозяева решили взять их с собой в Италию

Перед тем, как ехать в отпуск, костромичи обратились в Россельхознадзор для получения необходимых документов.

По информации ведомства, перед отправкой за границу собакам сделали все необходимые прививки и исследования. Оба животных оказались здоровы, поэтому их хозяевам выдали соответствующие сертификаты.

В этом году собаки уже путешествовали за границу. Любимого пуделя хозяева взяли с собой в Эстонию

Но удача улыбается не всем. Как-то раз семья костромичей решила взять на отдых черепах. Но от этой идеи пришлось отказаться, потому что на оформление справок рептилиям нужно слишком много документов и, соответственно, денег.