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Маленькие костромские собачки отправились отдыхать за границу
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Маленькие костромские собачки отправились отдыхать за границу 

Kostroma.Today 28 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские собачки отправились на курорты, узнал KOSTROMA.TODAY. Отдыхать поехали малышки пород бишон фризе и немецкий шпиц.
Хозяева решили взять их с собой в Италию и Азербайджан.
Перед тем, как ехать в отпуск, костромичи обратились в Россельхознадзор для получения необходимых документов.
По информации ведомства, перед отправкой за границу собакам сделали все необходимые прививки и исследования. Оба животных оказались здоровы, поэтому их хозяевам выдали соответствующие сертификаты.
В этом году собаки уже путешествовали за границу. Любимого пуделя хозяева взяли с собой в Эстонию.
Но удача улыбается не всем. Как-то раз семья костромичей решила взять на отдых черепах. Но от этой идеи пришлось отказаться, потому что на оформление справок рептилиям нужно слишком много документов и, соответственно, денег.
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