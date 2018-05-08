Накануне Дня Победы экспозиция музея Военной академии ГШ ВС РФ пополнилась новым раритетным экспонатом

Переданная в дар музею подшивка фронтовой газеты «На штурм врага» будет играть важную роль в деле воспитания у новых поколений слушателей академии глубокого понимания роли и значения фронтовой печати для укрепления морального духа наших войск.

Председатель Совета региональной общественной организации ветеранов Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Валерий Третьяков передал в дар музею академии чрезвычайно значимый исторический артефакт — подшивку ежедневной красноармейской газеты «На штурм врага» за январь-декабрь 1943 года.

В годы Великой Отечественной войны газету выпускала типография оперативно-тактического войскового соединения — 7-го гвардейского механизированного Нежинско-Кузбасского ордена Суворова корпуса. Находясь в резерве Ставки, личный состав корпуса принял активное участие в Орловской, Черниговско-Полтавской, Нижнеднепровской, Висло-Одерской, Берлинской стратегических наступательных операциях.

В 1945 году корпус был свёрнут в 7-ю гвардейскую механизированную дивизию. В 1957 году 7-я механизированная дивизия переформирована в 11-ю гвардейскую мотострелковую Нежинско-Кузбасскую ордена Суворова дивизию, которую весной 1968 года передислоцировали из Смоленска в ЗабВО на станцию Безречная в Читинской области.