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Накануне Дня Победы экспозиция музея Военной академии ГШ ВС РФ пополнилась новым раритетным экспонатом
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Накануне Дня Победы экспозиция музея Военной академии ГШ ВС РФ пополнилась новым раритетным экспонатом 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Переданная в дар музею подшивка фронтовой газеты «На штурм врага» будет играть важную роль в деле воспитания у новых поколений слушателей академии глубокого понимания роли и значения фронтовой печати для укрепления морального духа наших войск.
7 мая в музее Военной академии Генерального штаба ВС РФ состоялось памятное событие.
Председатель Совета региональной общественной организации ветеранов Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Валерий Третьяков передал в дар музею академии чрезвычайно значимый исторический артефакт — подшивку ежедневной красноармейской газеты «На штурм врага» за январь-декабрь 1943 года.
В годы Великой Отечественной войны газету выпускала типография оперативно-тактического войскового соединения — 7-го гвардейского механизированного Нежинско-Кузбасского ордена Суворова корпуса. Находясь в резерве Ставки, личный состав корпуса принял активное участие в Орловской, Черниговско-Полтавской, Нижнеднепровской, Висло-Одерской, Берлинской стратегических наступательных операциях.
В 1945 году корпус был свёрнут в 7-ю гвардейскую механизированную дивизию. В 1957 году 7-я механизированная дивизия переформирована в 11-ю гвардейскую мотострелковую Нежинско-Кузбасскую ордена Суворова дивизию, которую весной 1968 года передислоцировали из Смоленска в ЗабВО на станцию Безречная в Читинской области.
Начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий поблагодарил генерал-полковника Валерия Третьякова за активное участие в развитии экспозиции музея. Переданные в дар музею фронтовые газеты «На штурм врага» будут играть важную роль в распространении бесценного опыта Красной армии, а также в деле воспитания у новых поколений слушателей академии глубокого понимания роли и значения фронтовой печати для укрепления морального духа наших войск.
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