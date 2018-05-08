Экзотическая змея ползала по жилому дому в Северодвинске

8 мая в Северодвинске , в подъезде жилого дома по адресу Торцева, 63, была найдена экзотическая змея.

Сообщение о найденном пресмыкающемся поступило в городскую службу спасения в 12:05. Сделала это одна из жильцов дома — женщина рассказала, что змея ползает возле двери её квартиры.

Как сообщают спасатели, змею они отловили и поместили в банку. Женщину, которая нашла животное, попросили разместить на дверях подъезда объявление о найденной рептилии.