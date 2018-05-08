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Экзотическая змея ползала по жилому дому в Северодвинске
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Экзотическая змея ползала по жилому дому в Северодвинске 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
8 мая в Северодвинске, в подъезде жилого дома по адресу Торцева, 63, была найдена экзотическая змея.
Сообщение о найденном пресмыкающемся поступило в городскую службу спасения в 12:05. Сделала это одна из жильцов дома — женщина рассказала, что змея ползает возле двери её квартиры.
Как сообщают спасатели, змею они отловили и поместили в банку. Женщину, которая нашла животное, попросили разместить на дверях подъезда объявление о найденной рептилии.
Днём ранее в Архангельске местные зоозащитники обратили внимание общественности на нерпу, оказавшуюся на речке Жаровиха.
АиФ Архангельск: последние новости
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