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СМИ: бывший канцлер ФРГ Шрёдер женился в пятый раз
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СМИ: бывший канцлер ФРГ Шрёдер женился в пятый раз 

ТАСС 27 минут назад
БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер женился на своей подруге и личной переводчице, гражданке Республики Корея 48-летней Ким Со Ён. Об этом сообщила во вторник газета Neue Presse со ссылкой на окружение экс-главы германского правительства.
Для бывшего канцлера этот брак стал пятым. Как отмечает издание, торжества по случаю бракосочетания намечены на 5 октября и пройдут в фешенебельном отеле Адлон в центре германской столицы. Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 74-летний Шрёдер был уже с кольцом на пальце.
В 2016 году экс-канцлер развелся с Дорис Шредер-Кёпф, с которой состоял в браке с 1997 года. Шредер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной бизнес-конференции, в которой он принимал участие, а она работала переводчиком.
Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах.
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