СМИ: бывший канцлер ФРГ Шрёдер женился в пятый раз

Для бывшего канцлера этот брак стал пятым. Как отмечает издание, торжества по случаю бракосочетания намечены на 5 октября и пройдут в фешенебельном отеле Адлон в центре германской столицы. Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 74-летний Шрёдер был уже с кольцом на пальце.

В 2016 году экс-канцлер развелся с Дорис Шредер-Кёпф, с которой состоял в браке с 1997 года. Шредер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной бизнес-конференции, в которой он принимал участие, а она работала переводчиком.

Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах.