Источник: Москва недовольна риторикой нового главы МИД ФРГ в отношении России

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Антироссийская риторика и методы давления главы МИД ФРГ Хайко Мааса не смогут повлиять на внешнюю или внутреннюю политику России . Такое мнение высказал ТАСС информированный источник в Москве.

Германский министр посетит российскую столицу 10 мая с рабочим визитом. Как стало известно ТАСС, в Москве обратили внимание на резкий тон оценок проводимой Россией политики, звучащих со стороны действующих германских политиков, в том числе и членов нового кабинета канцлера Ангелы Меркель. «Особенно ярко выделяется на этом поприще новый министр иностранных дел Маас», — отмечают собеседники. «Бросается в глаза, что с его приходом во внешнеполитическое ведомство ФРГ официоз в Берлине все чаще прибегает к антироссийской риторике, призывая к проявлению жесткости в отношении нашей страны», — констатировал один из источников ТАСС.

"Восточная политика" разочарования

В России подобный поворот «вызывает удивление и разочарование», тем более с учетом того, что немецкие социал-демократы, представителем которых является Маас, начиная с эпохи «Восточной политики» и до недавнего времени «традиционно проявляли к России достаточно взвешенные и сбалансированные подходы», сказал источник.

"Разногласия с Москвой по ряду вопросов мировой и европейской повестки всегда обсуждали уважительно, без нравоучений и односторонних требований, — обратил внимание собеседник. — И сейчас многие члены руководства Социал-демократической партии Германии считают ошибкой проводимую Хайко Маасом линию на отказ от принципов и культуры «Восточной политики».

Москву, по словам источника, не может не настораживать, что Берлин, действуя по сути в авангарде сформированного на Западе широкого антироссийского фронта, «предпочел присоединиться к инициированной британцами бездоказательной кампании вокруг сфабрикованного в Лондоне дела Скрипалей. „При этом какие-либо доказательства немцам не потребовались, хотя инсценировка так называемого „отравления“ становится все более очевидной и профессионалы в спецслужбах ФРГ не могут этого не знать“, — отметил собеседник ТАСС.

Давление не сработает

Кроме того, у Москвы вызывает озабоченность политическая поддержка Берлином и лично Маасом ракетных ударов США и их союзников по Сирии , поводом для которых „послужила сымитированная „Белыми касками“ химатака в городе Дума “, сказал источник.

»В целом такое впечатление, что на волне русофобии Германия готова не только отдать лидерство в европейских делах Парижу, но и признать «руководящую роль» Вашингтона и Лондона в определении курса Евросоюза НАТО , «семерки», — констатировал собеседник. Одним из последних наиболее очевидных примеров отказа ФРГ от самостоятельности и конструктивности в сотрудничестве с Россией, напомнил он, стала недавняя высылка по требованию Лондона четырех российских дипломатов из Берлина, которая «впервые была осуществлена демонстративно». «Такого не было даже в эпоху холодной войны», — добавил источник.

"Глава МИД сильно ошибается, полагая, что подобные методы давления смогут изменить как внешнюю, так и внутреннюю политику нашей страны, — суммировал собеседник агентства. — Они не приведут ни к чему иному, кроме как к дальнейшей деградации российско-германских отношений, и так пребывающих не в лучшей форме".

"Возникает вопрос: неужели руководители внешней политики ФРГ хотят поставить на кон послевоенное историческое примирение между русскими и немцами, которое достигалось не одним поколением политиков, общественных деятелей, обычных граждан двух стран?" — добавил источник агентства.