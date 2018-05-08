Скамью во дворе на улице Яблочкова починили коммунальщики

Коммунальные службы отремонтировали скамью, расположенную во дворе по адресу ул. Яблочкова, д. 16. О проблеме на портал «Наш город» сообщил один из местных жителей.

После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова

— По указанному адресу выполнены работы по ремонту и покраске скамьи. В настоящий момент малая архитектурная форма находится в технически исправном состоянии, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ак)