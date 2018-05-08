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Скамью во дворе на улице Яблочкова починили коммунальщики
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Скамью во дворе на улице Яблочкова починили коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали скамью, расположенную во дворе по адресу ул. Яблочкова, д. 16. О проблеме на портал «Наш город» сообщил один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова.
— По указанному адресу выполнены работы по ремонту и покраске скамьи. В настоящий момент малая архитектурная форма находится в технически исправном состоянии, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ак)
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