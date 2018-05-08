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Суд оштрафовал бывшего директора нижегородского Парка Победы на 20 тысяч
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Суд оштрафовал бывшего директора нижегородского Парка Победы на 20 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По апелляции контрольно-ревизионного управления (КРУ) администрации Нижнего Новгорода суд оштрафовал бывшего директора городского музея техники и оборонной промышленности Валерия Киселева на 20 тыс. рублей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
По словам Валерия Киселева, такое административное наказание ему назначено за то, что в 2015 году он платил своим сотрудникам зарплату в соответствии с утвержденным вышестоящим руководством штатным расписанием и в пределах фонда оплаты труда и за то, что «за организацию десятков массовых мероприятий премию (опять же от руководства города) получил не в том же 2015-м, а в начале 2016-го года, что считается „нецелевым использованием бюджетных средств“.
Он добавил, что обязан заплатить штраф в течение 60 дней. „Почти две моих пенсии. Не заплачу — административный арест на срок до 15 суток“, — написал Валерий Киселев.
Это не первый штраф, назначенный бывшему директору Парка Победы. Последний раз его оштрафовали за невыполнение плана по экскурсиям в 2016 году. В общей сложности сумма штрафов по предписаниям КРУ составила 126 тыс. рублей, уточнил он.
»Все мои доводы суду — как об стенку горох. Есть предписание КРУ вернуть в бюджет якобы переплаченные моим сотрудникам суммы в виде зарплаты и мои премии — изволь вернуть. А то, что даже технически я не мог это исполнить, не нарушая других законов, будучи директором, даже если и не считаю себя виновным, — это суд не беспокоит», — посетовал Валерий Киселев.
Напомним, что о смене руководителя нижегородского Парка Победы стало известно в феврале. Директором Парка Победы стал председатель НРО «Союз десантников России» Сергей Патлань.
Фото со страницы В. Киселева в социальной сети.
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