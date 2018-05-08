Сезон фонтанов открыли в Дубне

Сегодня в Дубне запустили одновременно сразу пять фонтанов. Подготовка к пуску заняла несколько недель. После профилактических работ выяснялось, что не все фонтаны удачно пережили зимний сезон.

Для горожан включение фонтанов — долгожданное событие, означающее приход лета. Подготовка к пуску самого большого фонтана в Дубне заняла несколько дней. Прочистили более трех десятков форсунок, вновь установили три мощных насоса, вес каждого — около 100 килограммов. Их поднимали и опускали при помощи спецтехники. Насосы требуется ежегодно снимать на зиму для проведения профилактических работ.

Фонтан в дубненском парке семейного отдыха на Большой Волге — один из самых высоких в Подмосковье , трехкаскадный. Максимальная высота центральной струи — 18 метров, второго контура — 9,5 метров, третьего — 4,5 метра. В прошлом году была проведена реконструкция его чаши — заменены поврежденные облицовочные плитки и ограждение. В этом году планируется восстановить световое сопровождение.

Источник фото: телеканал «360»

Фонтан в сквере имени Павла Журавлева тоже включили. Но выглядит он не очень эстетично, не так хорошо, как остальные, пережил зиму. Вандалы отломали более десятка облицовочных плит в чаши. Ремонт запланирован, но уже на следующий сезон.

Единственный источник, который сегодня не заработал — фонтан с голубем в сквере Жолио Кюри. По просьбе инициативной группы, которая планирует провести ремонт своими силами, срок включения назначили на 19 мая.