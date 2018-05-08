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Путин назвал рынок, который может завоевать Россия из-за войны КНР и США
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Путин назвал рынок, который может завоевать Россия из-за войны КНР и США 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин заявил, что при продолжении торгового конфликта Китая и США у Москвы есть шанс завоевать китайский рынок свинины.
«Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным — мы боремся, скажем, за китайский рынок свиней, допустим, до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются», — сказал Путин на выступлении в Госдуме, передает РИА «Новости».
По его словам, если китайцы с американцами «начнут тягаться», и КНР запретят американскую свинину, Россия окажется «тут как тут со своими хрюшками».
В пятницу стало известно, что переговоры Китая и США по прекращению торговой войны провалились.
Ранее Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США, пообещав дать отпор Вашингтону за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.
В начале апреля власти США обнародовали список продукции из Китая, в отношении которой министерство торговли решило ввести дополнительные пошлины в размере 25%. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, которые могут облагаться аналогичными сборами.
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