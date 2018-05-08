5 выходок Николая Баскова, от которых рыдает шарманка и мы (от смеха)

Расцеловал себя

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 30 Июл 2017 в 10:49 PDT Если Ольга Бузова мечтает о мужчине, с которым «под звуки поцелуев уснет и проснется», советуем присмотреться к Николаю Баскову. Только вот целовать «натуральный блондин», скорее всего, будет себя любимого. Только посмотрите, с какой любовью и нежностью он это делает на видео: так и хочется спеть «а он себя целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает…». Любовь к себе — это, конечно, хорошо, но лучше не увлекаться.

Костюм покемона

Какой там Met Gala, когда в нашей стране есть Николай! Наряды певца можно обсуждать бесконечно: то морскую раковину на причинном месте повесит, то голову леопарда… Наибольший резонанс вызвал костюм покемона, в котором Басков появился на церемонии закрытия «Новой волны» в 2016 году. Не обсудил «неведому зверушку» тогда только ленивый. Наряд, конечно, крайне странный, но посмеялись тогда все от души. И на том спасибо.

Полил гостей из огнетушителя

Подозреваем, что после весьма странной выходки Николая на дне рождения жены Александра Буйнова , на семейные торжества «золотой голос России » стали приглашать гораздо реже. Дело в том, что в разгар вечеринки певец решил остудить пыл собравшихся и полил гостей из огнетушителя. Сильнее всего досталось Алле Пугачевой Максиму Галкину . К такому повороту событий Примадонна уж точно не была готова.

Получил тором в лицо

Визиты Николая Баскова в Чечню еще ни разу не прошли спокойно. Во время одной из таких поездок в 2016 году Басков получил тортом в лицо. О забавном инциденте в своем Instagram рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . «Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! После того, как в Николая Баскова бросили тортом, он до сих пор жалуется, бегает по всем международным инстанциям и просит повторения банкета», — написал под фотографией певца политик.

Мы, конечно, видели много плагиат-скандалов, но этот позабавил нас сильнее других. В начале марта этого года Николай Басков внезапно обвинил Оззи Осборна в воровстве идеи. «Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу „Игра“ без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промо-постера и приедете со своим шоу в Россию, где я — действительно известный певец, как король», — говорилось в сообщении. Надеемся, Оззи осознал свою ошибку, иначе Николай за себя не отвечает (мы ведь помним историю с огнетушителем?).