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Кировская компания устроила свалку на участке, арендованном для сельхозпроизводства
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Кировская компания устроила свалку на участке, арендованном для сельхозпроизводства 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Нововятского района в соцсетях пожаловались на разрастающуюся несанкционированную свалку. Фотографии стихийной свалки появились в группе «Злой кировчанин».
— «Устроили свалку около Федяковской дороги. За два дня две машины мусор выкидывали, — написала возмущенная кировчанка.
Стоит отметить, что несколько недель назад жители уже обращались в администрацию Кирова с просьбой разобраться в ситуации. В мэрии тогда отметили, что участок находится на территории Кирово-Чепецкого района, и пояснили: эта земля была передана фирме ООО „Агро-Инвест“ для ведения сельскохозяйственного производства на основании договора аренды земельного участка.
Чиновники кировской мэрии также пообещали, что информация о нецелевом использовании будет передана в администрацию Кирово-Чепецкого района и управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области. Судя по тому, что свалка продолжает разрастаться, решением вопроса эти ведомства не занимались. Сейчас исправить ситуацию пообещали уже в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.
— „Начата проверка, виновные лица будут привлечены к ответственности“, — заверили в ведомстве.
Фото: vk.com/zlo43
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