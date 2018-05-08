Кировская компания устроила свалку на участке, арендованном для сельхозпроизводства

Жители Нововятского района в соцсетях пожаловались на разрастающуюся несанкционированную свалку. Фотографии стихийной свалки появились в группе «Злой кировчанин».

— «Устроили свалку около Федяковской дороги. За два дня две машины мусор выкидывали, — написала возмущенная кировчанка.

Стоит отметить, что несколько недель назад жители уже обращались в администрацию Кирова с просьбой разобраться в ситуации. В мэрии тогда отметили, что участок находится на территории Кирово-Чепецкого района, и пояснили: эта земля была передана фирме ООО „Агро-Инвест“ для ведения сельскохозяйственного производства на основании договора аренды земельного участка.

Чиновники кировской мэрии также пообещали, что информация о нецелевом использовании будет передана в администрацию Кирово-Чепецкого района и управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Кировской области . Судя по тому, что свалка продолжает разрастаться, решением вопроса эти ведомства не занимались. Сейчас исправить ситуацию пообещали уже в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

— „Начата проверка, виновные лица будут привлечены к ответственности“, — заверили в ведомстве.

Фото: vk.com/zlo43