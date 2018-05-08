Скромный Герой той страшной войны

Благодарящев Борис Александрович родился 7 августа 1926 года в Нижнем Новгороде, инвалид Великой Отечественной Войны, кавалер Ордена Красной Звезды, Гвардейского знака и ордена Отечественной Войны II степени.

Свою первую награду, медаль «За отвагу», наш герой получил в 17 (!) лет.

Семья Благодарящевых жила на берегу реки Волга — в Слободском, старинном русском селе речников Нижегородской области . Борис Александрович был четвертым из пяти сыновей. Он мечтал пойти по стопам отца — стать штурманом трехпалубных теплоходов. Но война распорядилась иначе. Лето 41-го Благодарящев застал на причале…

С наступлением войны в селе все изменилось. Было голодно. Чтобы не быть обузой для матери, в апреле 42-го 15-летний Боря сбежал в Горький, где устроился в почтовое отделение теплохода-флагмана «Иосиф Сталин». За плечами молодого матроса были неоконченные восемь классов сельской школы, а впереди — страшная война.

На теплоходе Боря сортировал почтовые письма — «треугольники», помогал по хозяйству. Однажды теплоход отправился в Сталинград — забрать из города раненых, доставить боеприпасы и провизию. Как вспоминает Борис Александрович: «Самолеты налетели ночью. Снаряды сыпались вокруг, все кричали, вода взрывалась.» Первый же снаряд повредил рулевое управление. Теплоход сгорел. Борю выбросило за борт взрывной волной. Вплавь, вместе с выжившими матросами он добрался до берега. Это было его первое боевое крещение.

7 ноября 1943 года, семнадцатилетний солдатик был призван в ряды танковых войск, в составе 18 гвардейской бригады 3-го Гвардейского танкового корпуса. В составе 3-го Белорусского фронта радистом-пулеметчиком танка Борис Александрович участвовал в боях за освобождение городов: Бобруйска Минска , Бейсоголы, городов Прибалтики и Польши . Освобождал узников концентрационных лагерей, сражался с «тиграми» в составе танковых дивизий, четыре раза горел в танке.

Из беседы с Борисом Александровичем:

— Мы шли на танке по проселочной дороге, когда вдруг справа от нас показались немецкие «тигры». Наш первый бронебойный ударил точно в цель, а со вторым досталось и нам…

Подбитая боевая машина загорелась, весь танк заволокло дымом. Борис Александрович чудом выбрался наружу. Единственный из всего экипажа. В тот самый момент взорвались топливные баки. С тяжелейшей контузией его доставили в армейский госпиталь. Но через два месяца он вернулся в строй.

— Их снаряд попал нам прямиком в башню. Машину подбросило и тут же повалил едкий дым. Я видел, как остался стоять наводчик. Его располовинило.

За мужество и отвагу был награжден медалями за Отвагу и боевые заслуги, также имеются 21 Юбилейная медаль, включая медаль им. В. И. Ленина и медаль 70-летия победы.

Приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР И. В. Сталина за отличные боевые действия объявлены благодарности:

1. 27 февраля 1945 года за участие в прорыве обороны противника западнее города Хойница.

2. 3 марта 1945 года за участие во взятие городов Поллнов и Руммельсбург.

3. 4 марта 1945 года за выход на побережье Балтийского моря, взятие города Кезлин и окружение группировки немецких войск в Восточной Померании.

4. 9 марта 1945 года за участие во взятии города Штольп.

5. 10 марта 1945 года за участие во взятии городов Лауенбург и Картхауз.

6. 12 марта 1945 года за участие во взятии городов Диршау и Нойштадт и побережья Данцигской бухты севернее Гдыни

7. 30 марта 1945 года за участие в разгроме Данцигской группы немцев, взятие порта и первоклассной военно-морской базы на Балтийском море — города и крепости Гданьск (Данциг).

День Победы Борис Александрович встретил в немецком Висмаре, где 2 мая они соединились с войсками союзников.

В 1949 году наш Герой принимал участие в испытании первой атомной бомбы в Семипалатинске, возглавляя группу операторов на съемке эпицентра атомного взрыва.

После 7-летней службы в армии Борис Александрович служил в рядах контрразведки и окончил военную службу по выслуге лет лишь в 1970 году, выйдя на пенсию в звании майора. К 60-летию Победы ему было присвоено звание подполковника.

Сегодня Борис Александрович живёт в Москве , с большой любовью воспитывает правнука, а о своих военных подвигах говорит скромно, немного стесняясь такого внимания.

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