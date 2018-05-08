Москва потребовала найти виновных в осквернении памятника маршалу Коневу в Чехии

Посольство России Чехии обратилось в Министерство иностранных дел республики с требованием привлечь к ответственности виновных в осквернении памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу . Об этом телеканалу «360» сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Колмаков.

Инцидент произошёл в ночь на 8 мая в Праге . Неизвестные облили мемориал розовой краской.

«Мы настаиваем на проведении тщательного расследования с привлечением виновных к ответственности. Кроме того, призываем принять меры для недопущения подобного в будущем», — заявил Колмаков.

Он рассказал, что как только российское посольство получило информацию о происшествии, дипработники немедленно связались с мэрией Праги. В администрации города сообщили, что в кратчайшие сроки памятник приведут в надлежащий вид.

Иван Конев во время Великой Отечественной войны руководил войсками Первого Украинского фронта Красной армии, которые освободили чешскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.